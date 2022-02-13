الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا: احتجاز 81 شخصًا بعد حملة «قافلة الحرية»

ماكرون
ماكرون

أعلنت شرطة باريس احتجاز 81 شخصا الساعة السادسة صباحا اليوم الأحد بعد حملة "قافلة الحرية" المناهضة لتدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وقالت قيادة شرطة باريس - في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" – حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد - إنها أبقت على عدد قواتها لمنع المتظاهرين المشاركين في قافلة الحرية المناهضة لإلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من إغلاق شوارع العاصمة.

وأضافت القناة أنه تم حشد نحو 7500 من أفراد الشرطة الفرنسية منذ الجمعة الماضية حتى غدا الاثنين، حيث من المقرر أن تتوجه قافلة الحرية إلى بروكسل غدا.

وكان وزير الداخلية الفرنسية "جيرالد دارمانين" قد أعلن في وقت سابق تحرير 337 مخالفة وتسجيل 54 حالة اعتقال في باريس، ومن بين المعتقلين "جيروم رودريغيز" أحد أبرز ناشطي "السترات الصفراء"، والمؤيد للمواكب المعارضة للقيود الصحية عند مشارف قصر الإليزيه".

يذكر أن الشرطة الفرنسية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قدموا بالآلاف من جميع أنحاء فرنسا، وتمكنت قوافلهم من الوصول إلى جادة "الشانزليزيه" في باريس أمس السبت.

فرنسا باريس شرطة باريس

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