الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

14 فيلمًا ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

مهرجان الاسكندرية
مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير

يواصل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثامنة، فعالياته لليوم الثالث على التوالي والمقامة في سينما مترو بمحطة الرمل بالإسكندرية.

وتبدأ فعاليات المهرجان اليوم، بندوة تكريم الممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، والتي تُقام بدار أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش.

ويُعرَض اليوم، 14 فيلمًا من الأفلام المشاركة في المهرجان، حيث تبدأ العروض من الساعة الخامسة والنصف مساءً، حيث إن جميع الأفلام تم ترجمتها باللغة العربية وحضورها مجاني للراغبين فقط بدعوة شخصية.

ومن بين الأفلام التي تُعرض اليوم:  فيلم "تاليا" من دولة البرتغال الجنوبية، ضمن مسابقة الوثائقية الدولية، وفيلم "ذاكرة بديلة" من دولة الأردن، ضمن مسابقة التحريك الدولية، وفيلم "اليوم الأخير" من مصر ضمن المسابقة الروائية الطويلة، وفيلم "ربيع ممطر" من مصر  ضمن مسابقة أفلام الطلبة، وفيلم "الوحش" من الإمارات العربية المتحدة  ضمن المسابقة العربية، وفيلم "تشغيل إيقاف" من الأرجنتين ضمن مسابقة التحريك الدولية، وفيلم "سانجاك" من لبنان  ضمن المسابقة الوثائقية الدولية، وفيلم "جناح الشهيد بحكم الأمر الواقع" من دولة سويسرا ضمن المسابقة الوثائقية الدولية.

كما تُعرض أفلام «مرسوم اتمسح اترسم» من تايوان، ضمن مسابقة التحريك الدولية، وفيلم "منظور جديد" وهو فيلم إنتاج مشترك بين ثلاث دول هي إيطاليا والمتجر وفرنسا ويعرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية الدولية، وفيلم قصة "كلامس" من مصر ضمن مسابقة أفلام الطلبة، وفيلم "الحقيقة - المقابلة" وهو إنتاج مشترك بين دولتي كندا وسوريا، و يعرض ضمن مسابقة الأفلام العربية، وفيلم "هناك بالضبط وقت كافي" من دولة النمسا، ويعرض ضمن مسابقة التحريك الدولية، وأخيرًا فيلم "حراسة كلب" من النمسا، ويعرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية الدولية.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الإسكندرية للفيلم القصير الدورة الثامنة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فاعليات اليوم الثالث من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تكريم فاطمة بن سعيدان

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