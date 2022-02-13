أمريكا تنفى تنفيذ أى عمليات فى المياه الإقليمية الروسية

نفى المتحدث باسم القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ الكابتن كايل راينز، أن تكون القوات الأمريكية نفذت أي عمليات في المياه الإقليمية الروسية.

وقال الكابتن راينز ـ في تصريحات لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأحد - إن المزاعم الروسية حول إجبار غواصة أمريكية على مغادرة مياهها الإقليمية في المحيط الهادي ومطاردتها هناك لا أساس لها من الصحة.

وكانت روسيا قد أعلنت أمس السبت، أن مدمرة تابعة لأسطول المحيط الهادئ طردت غواصة نووية أمريكية خارج مياهها الإقليمية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، أن الغواصة الأمريكية من نوع "فيرجينيا" رصدت صباح السبت قرب جزيرة أوروب التابعة لجزر الكوريل، أي منطقة يجري فيها حاليًا أسطول المحيط الهادئ الروسي مناورات، ضمن المياه الإقليمية للدولة، وذلك بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وفي وقت سابق، وجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بسحب عدد من المدربين والمستشارين العسكريين من أوكرانيا، بعد اتصال هاتفي له مع نظيره الروسي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الوزير لويد أوستن وجّه بسحب 160 من المدربين والمستشارين العسكريين الأمريكيين من أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن "أوستن أمر بإعادة الانتشار المؤقت لـ160 جنديًا من الحرس الوطني في فلوريدا، تم نشرهم في أوكرانيا منذ أواخر نوفمبر الماضي".