الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الاقتصاد التونسى: الحكومة هى من طلبت التعامل مع صندوق النقد لمساعدتنا

وزير الاقتصاد التونسى
وزير الاقتصاد التونسى

أكد وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيّد أن الحكومة هي من طلبت التعامل مع صندوق النقد الدولي لمساعدة تونس في هذه المرحلة الصعبة.

وقال سعيد - في حوار مع قناة "الوطنية" التونسية اليوم الأحد - إن الإملاءات يفرضها في واقع الأمر الوضع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية العميقة التي تشهدها تونس، موضحا أنه أصبح من غير الممكن تأجيل إي اصلاح من الإصلاحات الكبرى، وحان الوقت للقيام بها.

وأضافت أن الرئيس التونسي قيس سعيد وجه الحكومة بهذه الإصلاحات العميقة، وستتابع تنفيذها رئيسة الحكومة، موضحا أن هذه الإصلاحات تتمحور حول الدعم الذي سيتم تعزيزه لفائدة الفئات المستحقة وذات الدخل المحدود، مشيرا إلى أنه سيتم "تدرّيج رفع الأسعار" مع التّقليص من حجم السّوق الموازية.

وأوضح أن الإصلاحات ستشمل الشركات العامة، التي حان الوقت لتحديثها ورقمنتها والتقليل من كتلة الأجور، ويأتي ذلك عشية انطلاق المفاوضات مجددا مع صندوق النقد الدولي، والمقرّر بدايتها غدا الإثنين.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أنه تم إنقاذ طاقم مركب صيد تونسي تعرض لاصطدام بباخرة تجارية رافعة لعلم جزر المارشال.

وذكرت وزارة الدفاع - في بيان - أن محطة المراقبة الساحلية بالهوارية تلقت اليوم نداء استغاثة من مركب الصيد التونسي "رازي" بعد تعرضه لاصطدام بحري بينه وبين باخرة تجارية ترفع علم جزر المرشال بالموقع شمال شرقي غار الملح على بعد 45 كم (خارج المياه الإقليمية التونسية).

وأضافت أنّه تم انقاذ كامل طاقمه والبالغ عددهم 10 بحارة قبل غرقه من طرف مركب الصيد "عبد القادر" الذي كان بالقرب من مكان الحادث.

وأوضحت أن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر توجهت نحو موقع الغرق، وقامت بنقل كافة أفراد الطاقم على متنها والتوجه بهم نحو القاعدة البحرية بحلق الوادي، فيما توجهت وحدة بحرية ثانية وقامت باعتراض الباخرة التجارية المذكورة ودعوتها بالتنسيق مع ديوان البحرية التجارية للتوجه نحو المنطقة المكشوفة لميناء حلق الوادي لاستكمال الإجراءات القانونية وأخذ كافة المعطيات المتعلقة بالحادث المذكور.

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