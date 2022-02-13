الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان يؤكد خروج الجيش السودانى من الأطر السياسية حال حدوث توافق وطنى

البرهان
البرهان

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية، أن الجيش سيخرج من الأطر السياسية اذا ما تم توافق وطني عبر الانتخابات.


ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن البرهان اليوم: “أنه لايريد أن يحكم ولا يريد للجيش إن يحكم”، مشيرا إلى أن السودان منذ الاستقلال ظل يدور في حلقة حكم مفرغة بين المدنيين والجيش".
 

وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية يشوبها قصور أساسي، لأنها وقعت بين طرفين هما المجلس العسكري والحرية والتغيير وعزل بقية مكونات الشعب السوداني عن المشاركة فكان لابد من تصحيح المسار وهذا ما أدى لاحداث ما تم في الـ25 من اكتوبر الماضي.


وشدد البرهان على أن الفترة الانتقالية ما زال يمكنها ان تسع اجراء حوارات لكافة المكونات السياسية وان يتم التوافق بين الجميع. وعبر عن عدم انزعاجه للتظاهرات التي تخرج والتي تنادي بعودة الجيش للثكنات مشددا على ان ذلك لن يحدث ما لم يتم توافق وايجاد شرعية عبر الانتخابات.

 

وعلى صعيد آخر، أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في وقت سابق اليوم ،  بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين السودان وسوريا.

 

وأكد البرهان، خلال لقائه بسفير سوريا في السودان حبيب علي عباس، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان - حرص السودان على تعزيز علاقاته مع سوريا وتطوير آفاق التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

 

وأشار السفير السوري - في تصريح صحفي عقب اللقاء - إلى أنه قدم شكره وتقديره للسودان، حكومة وشعبًا، لما وجده من حفاوة وتعاون طيلة فترة عمله بالسودان، معربًا عن تمنياته في أن يعم الأمن والاستقرار والسلام في السودان.

 

وأثنى السفير السوري على حسن الضيافة التي وجدها السوريون في السودان خلال الفترة العصيبة التي شهدتها سوريا.

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