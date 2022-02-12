رئيس فيتنام يعرب عن تقدير بلاده لعلاقات الصداقة العميقة والممتدة مع مصر

أعرب رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية "نوين سوان فوك" عن تقدير بلاده لعلاقات الصداقة العميقة والممتدة بين مصر وفيتنام وبين الشعبين، والتنسيق المستمر أمام المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفيتنامي، السفير المصري لدى فيتنام محمود نايل لتوديعه بمناسبة قرب انتهاء مهمته.

وذكرت وزارة الخارجية- عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم السبت- أن الرئيس الفيتنامي أشاد بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة، بالرغم من الصعوبات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا.

وأعرب رئيس فيتنام عن شكره للسفير المصري على مساهمته في تعزيز العلاقات الثنائية، مبديًا تطلعه لمواصلة العمل المشترك بين مصر وفيتنام للاستفادة من الإمكانيات الواعدة للتعاون بين البلدين.

من جانبه نقل السفير المصري تحيات رئيس الجمهورية إلى الرئيس الفيتنامي، معبرًا عن تقديره لجميع المسئولين الفيتناميين؛ لتعاونهم خلال الفترة الماضية؛ الأمر الذي كان له أطيب الأثر في دفع التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأشار إلى أهمية استئناف تبادل الزيارات بين البلدين على مختلف المستويات في المرحلة المقبلة، ومواصلة التعاون لتحقيق التقدم والازهار للبلدين والشعبين الصديقين.