ولادة أطفال ميتة.. دراسة تكشف خطورة إصابة الحوامل بفيروس كورونا

أظهرت دراسة أخيرة حول تأثير الإصابة بفيروس كورونا على النساء أثناء الحمل، ارتفاع خطر ولادة أطفال ميتة، وفقًا لما نشره موقع "webmd" الطبي.

وعلى عكس العديد من مسببات الأمراض التي تتسبب في قتل الجنين عن طريق إصابته مباشرة، فإن فيروس كورونا يتسبب في تدمير واسع النطاق للمشيمة التي تحرم الجنين من الأكسجين.

وأجرى الدراسة 44 باحثًا في 12 دولة بعد فحص 64 حالة موت وأربعة لحديثي الولادة الوفيات، تبين منها أن الفيروس أصاب المشيمة مما أدى إلى الوفاة.

ووجد الباحثون، أن مثل هذا الضرر يحدث في نسبة صغيرة من النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا، وأن جميع النساء المصابات لم يتم تطعيمهن ضد المرض.

فيروس كورونا أكثر الأمراض التي تدمر المشيمة

ووصف الباحثون مدى الضرر الذي يصيب 77.7٪ من المشيمة في المتوسط بعد الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي يساهم في موت الأجنة داخل رحم الأم.

قال ديفيد شوارتز ، اختصاصي علم الأمراض في جامعة "أتلانتا" ، والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن فيروس كورونا، أكثر قدرة على تدمير المشيمة مقارنة بالفيروسات الأخرى.

وأفاد مركز السيطرة على الأمراض، أن فيروس كورونا يزيد من خطر فقدان الحمل، حيث تم الإبلاغ عن 8154 حالة ولادة ميتة، مما أثر على 0.65 ٪ من ولادات النساء غير المصابات بفيروس كورونا.

وأشار الباحثون، إلى أن الخطر النسبي لإملاص الأمهات المصابات بفيروس كورونا، خلال تلك الفترة ارتفع إلى 4.04 تزامنت العديد من الحالات في التحليل الجديد مع دلتا.

وأضاف الباحثون، أن اللقاحات إلى جانب العلاج المضاد للفيروسات، قد تقلل من فرصة إصابة الفيروس بالمشيمة، حيث يأتي التحليل بعد دراسة من المعاهد الوطنية للصحة ربطت بين عدوى فيروس كورونا الشديدة والمتوسطة وبين مخاطر أكبر لمضاعفات الحمل مثل الولادة القيصرية و المبكر ، والوفاة أثناء الولادة ، ونزيف ما بعد الولادة .