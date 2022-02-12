السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟.. الحكم بالتفصيل

القرآن الكريم
القرآن الكريم

هل يجوز قراءة القران بدون وضوء؟.. من الأسئلة التي تصدرت مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، حيث يرغب الكثير من الناس فى معرفة الحكم الشرعى، لأن هذه الأيام يصعب على البعض الوضوء لكل صلاة، كما يصعب عليه الوضوء لقراءة القرآن الكريم، حيث يعد فصل الشتاء من الفصول التي تحدث تغيرات في الطقس.

وخلال هذا الفصل تشهد البلاد موجات من البرد والأمطار والرياح، مما يحدث حالة تكاسل لدى البعض، وعدم الرغبة في الوضوء بسبب برودة المياه.

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء

حول قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف، قالت دار الإفتاء: «لا يجوز قراءة القرآن الكريم بدون وضوء من المصحف، لأن مس المصحف له شروط ومن أهمها: الطهارة، لقوله تعالى في سورة الواقعة: "لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ".

بينما استشهدت الدار بما جاء في السنة النبوية فقد جاء عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر».

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حكم قراءة القرآن فى المواصلات بدون وضوء

وأشارت، إلى أن قراءة القرآن بغير وضوء جائزة فى حالة واحدة إذا لم يقوم المسلم بمس المصحف في حالة القراءة حيث يباح له أن يردد آيات من القرآن في الشارع أو فى المواصلات بمختلف أنواعها، أو للمسلمة وهى تقوم بأعمال المنزل على غير وضوء.

وأكدت الدار أنه يجوز للمسلم قراءة القرآن الكريم من الهاتف المحمول، أو الشاشات الإلكترونية مثل الكمبيوتر طالما لا يمس أوراق المصحف، وهو على غير وضوء، حيث كان الرسول، صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن على كل حال إلا إذا كان جنبًا فلا يمس المصحف حتى يطهر.

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