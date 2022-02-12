بايدن يطالب بوتين بخفض التصعيد الروسي على حدود أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن أنهى مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن التصعيد الحالي حول أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان له، إن الرئيس بايدن شدد على ضرورة خفض التصعيد الروسي على الحدود الأوكرانية، منوهًا إلى أنه سيكون هناك رد من جانب «ناتو» حال حدوث أي غزو.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض عن بدء الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية والحشود العسكرية على الحدود.

وذكر مسئول بارز بالبيت الأبيض أن بايدن سيضغط باتجاه حل دبلوماسي للمواجهة بين روسيا وأوكرانيا خلال المحادثات مع نظيره الروسي.