الدوم ينطلق.. 200 موهبة تتنافس فى الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى

«ليلة ولا أجمل ليلة».. هذا هو الوصف الدقيق لحفل افتتاح برنامج «الدوم»، الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أمس، لاكتشاف المواهب المصرية، بحضور لافت لوزراء ومسئولين وفنانين ونجوم الغناء والإعلام. فعلى مدار ساعتين من الزمن، انطلقت الحلقة الافتتاحية الأولى فى أبهى صورة، برسالة كانت واضحة ومؤكدة: «لدى مصر ما لا يتوقعه أحد.. مصر عاصمة الفن العربى.. دائمًا وأبدًا».

حضر الحلقة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مرورًا بعدد كبير من النجوم والإعلاميين منهم يسرا وكريم عبدالعزيز ويوسف الشريف وأمير كرارة وإلهام شاهين وليلى علوى، والمخرجان الكبيران شريف عرفة ومروان حامد، وآخرون من الشخصيات البارزة فى الوسط الفنى. ولأن «القوة الناعمة» لم يعد مفهومها يقتصر على الترفيه فقط، فإن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت، فى وقت قصير، توظيف هذا المفهوم لتطبيق استراتيجية بناء الإنسان، وهى استراتيجية وضع أساسها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجمهورية الجديدة، لخلق جيل جديد قيادى مبدع فى جميع المجالات.

من هنا وأكثر، خرجت للنور فكرة برنامج «الدوم»، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب المصرية فى الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى، وعلى عكس جميع المسابقات الفنية التى تُعرض فى التليفزيون، فهذا البرنامج سيكون استثنائيًا، لأنه ينطلق من أرضية حقيقية وداعمة وصادقة من قبل الدولة المصرية، ممثلة فى وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، والرعاية الكاملة من قبل الشركة المتحدة.

شيرين بإطلالة استثنائية: مصر منارة الفن فى الوطن العربى

خطفت الفنانة شيرين الأنظار بإطلالتها فى حفل افتتاح «الدوم»، فكان الظهور الأول على المسرح لها بأغنية «الحكاية»، وهى أغنية وطنية أشعلت المسرح بإحساسها الصادق والفريد.

وقالت شيرين: «مصر بلد العراقة والحضارة والتاريخ، مصر بلد الريادة الفنية، بلد الفن، مصر منارة الفن فى الوطن العربى، مصر أم الدنيا، تحيا مصر».

وفى عرض مذهل آخر، قدمت شيرين أغنيتها «كلها غيرانة»، باستعراض لافت وشكل مختلف، نال إعجاب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى، وكان أبرز التعليقات عن قوة شيرين وتفردها فى التجدد دائمًا، والخروج فى صورة مختلفة ومتميزة دائمًا بطبيعتها وتلقائيتها المعتادة منها.

لم تغفل شيرين فى الحفل أن توجه كلمة للمواهب المصرية فى النسخة الأولى من برنامج «الدوم»، وقالت: «أنا كنت زيكم، موهبة، ونفسى حد يسمعنى ويشوفنى ويحسنى، وده حصل بفضل الله، وإصرارى إنى أجرى ورا حلمى ومسيبهوش ولا أفرط فيه، وإنتم كمان اوعوا تفرطوا فى حلمكم».

نجوى إبراهيم فى كلمتها: «لما الفرصة جتلى مسبتهاش»

قدمت الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم المواهب الشابة فى التقديم التليفزيونى، وقالت إنها كانت تنتظر أن يخرج للنور برنامج بحجم «الدوم»، لاكتشاف المواهب المصرية، وسعيدة لرؤية الشباب وهم يتسابقون، وأن الإعلام بكل فنونه هو أبوالفنون. وأضافت الإعلامية الكبيرة أنها بدأت صغيرة، وأن الفرصة جاءتها ولم تتركها، رغم أنها حزنت فى البداية، عندما علمت أنها ستقدم برنامجًا للأطفال. وواصلت: «لما الفرصة جات لى مسكت فيها ولم أتركها، ومن هنا انطلقت فى حياتى التليفزيونية والفنية، وفوجئت بالكاتب عبدالرحمن الشرقاوى والمخرج يوسف شاهين فى بيتى يطلباننى للمشاركة فى فيلم الأرض». وطالبت نجوى إبراهيم المواهب المشتركة فى البرنامج بألا تكون الأموال والشهرة هما من تقودان حلمهم، قائلة: «الشهرة الآن أصبحت خطيرة.. ليست كما كانت عليه فى السابق».

سعدى: هدفنا تقديم محتوى يليق بـ«الجمهورية الجديدة»

قال محمد سعدى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس شركة «ميديا هاب»، إن الجمهورية الجديدة تسلط الضوء على قيمة وإتقان العمل فى كل المجالات، وفى هذا الإطار، تستهدف الشركة المتحدة صناعة محتوى يليق بمكانة مصر الفنية والثقافية، وبجمهور مصر والوطن العربى، سواء فى الإنتاج الدرامى أو السينمائى أو البرامجى.

وأضاف «سعدى»: «لا أحد يستطيع التحكم فى المنع، والإنتاج متاح للجميع، وأى شىء يتم منعه سيحقق انتشارًا أقوى»، لافتًا إلى أن الأسلوب الصحيح للتعامل مع ذلك هو إنتاج محتوى متقن وصادق يخاطب عقول الناس ويحترمهم».

وكشف عن أن الشركة تعمل على الدورة الأولى لإنتاج الأفلام الروائية القصيرة، وهو ما بدأ منذ ٦ أشهر، وتقدم ٦١٤ فيلمًا روائيًا قصيرًا، ويتم اختيار أفضل ١٢، وهناك لجنة من أكبر المتخصصين قرأت السيناريوهات، وكل ذلك سيتم إنتاجه، لدعم استراتيجية بناء الإنسان المصرى.

وقال «سعدى»، إن ٢٠ ألفًا من المواهب المصرية تقدمت لبرنامج «الدوم» فى جميع المحافظات، وتم اختيار ٢٠٠ موهبة فقط، مضيفًا: «الشركة المتحدة مستمرة فى اكتشاف المواهب الفنية وتقديمها، وستصل لجميع المواهب فى كل محافظات مصر».

كريم عبدالعزيز للمتسابقين: «متخافوش.. صدقوا حلمكم»

كانت إطلالة النجم كريم عبدالعزيز هى الأكثر تميزًا خلال حفل افتتاح «الدوم»، وقال خلال كلمته إن «الدوم» برنامج مصرى خالص لتقديم المواهب الحقيقية من جميع المحافظات.

وشدد على أن الجوائز التى ستُقدم للفائزين فى المسابقة، سواء تمثيلًا أو تقديمًا أو غناء، ستكون حقيقية وبها مصداقية، ما يزيد من قيمة البرنامج.

ووجه النجم الكبير نصيحة للشباب وقال لهم: «ما تخافوش.. وخليكم جامدين، إحنا خفنا زمان، بس مسكنا نفسنا شوية، ومبروك للجميع، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع».

وروى «كريم» قصة وقوفه أمام الكاميرا لأول مرة، قائلًا: «وقفت لأول مرة قدام الكاميرا، لما اختارنى المخرج شريف عرفة فى فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة»، وادانى ورقة هقول فيها كلمة قدام العملاق أحمد زكى، وكنت مرعوب، ومخضوض، لكن الحمد لله، أديت المهمة بنجاح، وكان مستقبلى فى المشهد ده، ومن وقتها كان من حظى إنى أكمل وأكون واقف معاكم هنا، كفنان بدعمكم».

وزيرة الثقافة تبدع على «الفلوت» وتألق عفاف راضى وابنتها

أبهرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى، بعزفها على آلة «الفلوت»، خلال حفل افتتاح برنامج «الدوم».

وقالت وزيرة الثقافة، فى كلمتها، إن مصر مستمرة فى دعم وتقديم الرعاية الكاملة للمواهب، مشيرة إلى أن الشخصية المصرية ما زالت قادرة على إنجاب المبدعين مهما طال الزمن.

وشددت على دعم وزارة الثقافة الكامل للمواهب المصرية فى جميع المحافظات، معربة عن فخرها وتقديرها بانطلاق «الدوم»، الذى يمثل انطلاقة قوية من الدولة المصرية نحو المواهب الشابة بصدق وإخلاص حقيقيين.

وكان ظهور الفنانة عفاف راضى وابنتها مى كمال، على المسرح، ذا طبيعة خاصة، غنت الفنانة الكبيرة «ميدلى» لأشهر أغانيها وتفاعل معها الحضور والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل لافت، فقد كان ظهورها مثيرًا لذكريات وحنين إلى الماضى، بأغانيها الفريدة وفنها الراقى الراسخ فى وجدان كل مواطن مصرى.