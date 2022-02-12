السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سمسار أوهم الأهالى باستثمار أموالهم فى العقارات بسوهاج

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بسوهاج، اليوم السبت، بحبس سمسار عقارات 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء على حوالي 2 مليون جنيه من المواطنين بدعوى توظيفها وكلفت النيابة العامة بسرعة إرسال التحريات حول الواقعة.

وألقى ضباط وحدة مباحث الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، القبض على سمسار عقارات لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تخطت مليون جنيه، بزعم توظيفها في مجال الأراضي، مقابل عائد مادي شهري.

وكشفت تحريات المباحث عن استيلاء المتهم على مبالغ مالية بلغت مليونا و810 آلاف جنيه، وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعد بتوزيعها، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وتبين من تحريات مباحث الأموال العامة أن المتهم يدعى "ا. م - 51 عامًا - سمسار عقارات - يُقيم دائرة مركز شرطة المنشاة"، وأنه تحصل على مبالغ مالية بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح مادية شهرية، إلا أنه توقف عن دفع الأرباح الشهرية. 

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المتهم ومداهمة منزله والقبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وسداد المبلغ المذكور للمواطنين.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

استيلاء مديرية أمن معلومات مركز شرطة الاموال العامة التحقيقات مديرية أمن سوهاج مباحث الأموال العامة محافظة سوهاج نصب واحتيال أمن سوهاج

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وائل لطفي

النصب باسم دين الله

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