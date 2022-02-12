«عبدالغفار» يشيد بمستوى خدمات الرعاية الصحية ببورسعيد

رافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السبت، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة خلال جولته الميدانية بمحافظة بورسعيد، والتي اختتمت بتفقد مبنى مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل.

وقالت الرعاية الصحية، في بيان اليوم، إن الجولة الميدانية شملت تفقد غرفة العمليات المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمقر فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن إجمالي البلاغات التي استقبلتها غرفة العمليات المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بلغ 63.518 ألف بلاغ حالة طوارئ منذ التدشين الرسمي لعمل الغرفة بداية أبريل 2021 وحتى الآن.

وشدد المشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، على التعامل اللحظي مع الحالات وسرعة علاجها فور تلقي الغرفة البلاغات للحالات المرضية الطارئة أو مصابي حالات الحوادث، بالمشاركة مع الخمس غرف عمليات الفرعية الأخرى التابعة لها بأقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات (السلام، النصر التخصصي للأطفال، النساء والولادة التخصصي، الزهور، والتضامن).

وأوضح السبكي أن غرفة العمليات المركزية للشبكة بمقر فرع الهيئة ببورسعيد تعمل ضمن الجهات المشاركة بالشبكة على مستوى الجمهورية، والتي تهدف إلى تكامل الدوائر الصحية وكذلك خدمات جميع المرافق الحيوية بالدولة، لسرعة التعامل مع الأزمات والحوادث الطارئة والسيطرة عليها واحتوائها، بما يسهم في الحفاظ على سلامة وأمان المواطنين.

في ختام الزيارة، قدم خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر والتقدير لهيئة الرعاية الصحية لجهودهم المتميزة لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، مثمنًا مستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، والذي لم يكن ليتأتى إلا في وجود هيئة الرعاية الصحية، ومشروع قومي ضخم كمشروع التأمين الصحي الشامل.

وأكد القائم بأعمال وزير الصحة والسكان أن الزيارة الميدانية تأتي في إطار المتابعات المستمرة لسير العمل على أرض الواقع داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، والوقوف على مؤشرات الأداء داخل محافظات المرحلة الأولى، تمهيدًا لانطلاق المنظومة في باقي محافظات المرحلتين الأولى والثانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الجولة الميدانية للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التي رافقه خلالها الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، وعادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لعدد من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتي شملت تفقد العيادات بمركز طب أسرة الحي الإماراتي ثم أقسام مستشفى النصر التخصصي، ووحدة صحة أسرة الكويت، ثم مستشفى الرمد التخصصي، والجناح البحري بمستشفى السلام بورسعيد؛ للوقوف على الموقف التنفيذي على أرض الواقع، لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، واستطلاع آراء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة.