تجديد حبس عاطل قتل زوجته ضربًا فى الزاوية الحمراء

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل زوجته بعدما تعدى عليها بالضرب.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل لقتله زوجته، بعد وصلة ضرب، بمنطقة الزاوية الحمراء، ونقلت الجثة إلى المستشفى.

وتلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبيَّن العثور على جثة سيدة تُدعى «إ. م» وتبلغ من العمر 35 عامًا (ربة منزل)، وبها إصابات في الرأس والوجه وفي أنحاء متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات، تبيَّن أن الزوج اعتدى عليها بالضرب حتى وقعت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.