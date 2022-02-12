السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رأتها وعشيقها في وضع مخل.. فقررا التخلص من حياتها بقنا

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم السبت، من ضبط ربة منزل بتهمة قتل طفلتها البالغة من العمر 3 أعوام، بمساعدة عشيقها بقرية جزيرة العبل التابعة لمركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

 كانت البداية بتلقي اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، يفيد ورود بلاغًا بالعثور على جثة طفلة داخل منزلها بقرية جزيرة العبل التابعة لمركز الوقف، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف برفقة الشرطة إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص؛ تبين العثور على جثة فاطمة محمود عبد الفضيل، تبلغ من العمر 3 أعوام، وبها أثار خنق، داخل منزلها بجزيرة العبل بمركز الوقف شمالي محافظة قنا.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث من قبل الأجهزة الأمنية لكشف غموض الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفلة، وعشيقها أحمد.ب.ت.س، بخنق الطفلة حتى الموت بعدما رأتهما في وضع مخل، خشية الفضيحة.

وجرى نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي، وانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وكشف سبب الوفاة، وتمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة الوقف، من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأجهزة الأمنية محافظة قنا اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا

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