إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية ببني مزار بالمنيا

أزالت اليوم السبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا 6 حالات تعدٍ علي الأراضي الزراعية كما أوقفت وأزالت حالة تعدٍ بالبناء المخالف العشوائي بدون ترخيص وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها.

إزالة تعديات بقري بني مزار

وقال عماد حسن عبد العزيز رئيس مركز ومدينة بني مزار أن قسمي التنظيم والإزالات بالوحدة المحلية لقرية صندفا برئاسة فرج فتحي صادق رئيس الوحدة المحلية بالقرية وتحت إشراف هاني الخولي نائب رئيس المركز والمدينة قام بإزالة 6 حالات تعدٍ بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بقري صندفا وقري أشروبة ومنشأة اليوسفي والمعطن التابعة للوحدة المحلية لقرية صندفا على مساحة أربعة قيراط و12 سهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة تعديات بقري بني مزار

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بقرية بني علي وبحضور المهندس هاني الخولي نائب رئيس المركز والمدينة وأحمد عطا مسئول وحدة المتغيرات ومسؤول التنظيم وحملة الإزالات قامت اليوم السبت بإزالة حالة تعدٍ عبارة عن شدة خرسانيه للشروع في إقامة مبانٍ مخالفة على مساحة 175متر بعزبة الشلابي التابعة لقرية معصرة حجاج وتم التحفظ على الخلاطة بديوان الوحدة المحلية ومواد البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات جاءت تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتعليمات نائبة الدكتور محمد أبو زيد بضرورة المتابعة المستمرة وإزالة أي شكل من أشكال التعديات سواء على الأراضي أملاك الدولة والتي تعد حق الشعب أو الأراضي الزراعية للحفاظ علي الرقعة الزراعية والتصدي لظاهرة البناء المخالف العشوائي بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة تعديات بقري بني مزار

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية واصلت تنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة والمخلفات الصلبة والزراعية سواء بشوارع المدينة أو القرى التابعة لها حيث قامت اليوم السبت بتنظيم حملة نظافة بالوحدة المحلية بقرية أبو جرج وعزبة أبو جمعة التابعة للوحدة المحلية بأبو جرج وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.