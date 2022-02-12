السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طبقاً لتوجيهات الرئيس..

وزير التضامن: بدء حصر العمالة غير المنتظمة لتغطيتهم بسبل الحماية الاجتماعية

نيفين القباج واليساندرو
نيفين القباج واليساندرو فراكاستي

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم البدء في حصر بعض فئات العمالة غير المنتظمة بالشراكة مع الجهات المعنية مثل عمال المقاولات والصيادين وأصحاب الحرف التراثية من صانعي السجاد وغيرها من المهن.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التضامن الاجتماعي، اليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بمقر ديوان لوزارة،  في أول لقاء يجمعهما عقب تولي اليساندرو مسئولية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وتطرق اللقاء لآليات جذب العمالة غير المنتظمة للدخول في إطار الاقتصاد الرسمي وتغطيتهم بسبل الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم، وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر العمالة غير المنتظمة في كافة الحرف والمهن وتطوير قاعدة بيانات مصنفة يتم تحديثها دورياً ضمن سياسات التحول الرقمي التي تتبعها الدولة في المرحلة الحالية.

وتطرق اللقاء إلي مناقشة دور المرصد الاجتماعي الذي من المنتظر أن تطلقه الوزارة بالتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومخطط أن يشمل هذا المرصد بيانات 4 ملايين أسرة أي حوالي 18 مليون مواطن بنهاية عام 2022.

وقد عرض اليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر استعداده لدعم التطوير التكنولوجي والإلكتروني الذي تشهده وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير قدرات العاملين لتعزيز مهاراتهم في تبني وتطبيق ذلك التطوير من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والإسراع فيها قدر المستطاع، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الاجتماعيات الجدد الجاري تعيينهم وعددهم 17 ألف رائدة على موضوعات مختلفة ببرنامج وعي وعلى رأسها طرق استيفاء الاستمارات وإدخال البيانات بطرق منهجية وبحثية صحيحة.

الامم المتحدة وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المركز القومي للبحوث الحماية الاجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

«ابنته قدمت عقود شاليهات».. كواليس دعوى بطلان التوكيلات ضد رشوان توفيق

«إعلامى الوزراء»: قناة السويس الممر الملاحى الأكثر أهمية فى حركة التجارة العالمية

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

بفتوى قديمة.. مدعٍ بالحق المدنى يحاول توريط محمد حسان فى قضية حسن راتب

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

طالع تفاصيل .. موعد إعلان نتيجة انتخابات نادي الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

قائد اليونيفيل يترأس اجتماعا ثلاثيا مع وفدى الجيشين اللبنانى والإسرائيلى بالناقورة

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم