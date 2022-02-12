رئيس جامعة جنوب الوادى في قنا يستقبل وفد بنك الاستثمار القومي

التقى الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى مع وفد بنك الاستثمار القومى أثناء زيارتهم للجامعة للمتابعة الميدانية لمشروعات الجامعة الاستثمارية المدرجة بخطة الجامعة للعام المالى 2021 /2022 وذلك بحضور عادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة ومدير عام التخطيط ومدير عام الموازنة ومدير عام الإدارة الهندسية.

وقال رئيس جامعة جنوب إن فريق العمل أبدى امتنانه بمعدل الأداء فى المنشآت التى تقيمها الجامعة وهى عبارة عن مستشفى صحة المرأة ومعامل كلية الهندسة ومدرجات كلية الطب ومبنى ومركز تأهيل كلية العلاج الطبيعى و مبنى المعامل البحثية بكلية العلوم والمدن الجامعية (أ – ب – الكنوز).

وأشاد رئيس الجامعة بهذه الزيارة التي هي محل تقدير واحترام وتهدف إلى تحقيق مزيد من الإنجازات التى تخدم العملية التعليمية بجامعة جنوب الوادى حيث تم مناقشة خطة مشروعات الجامعة التى لم تكن تتحقق إلا بدعم الدولة.

ومن جانبه، أكد خالد مصطفى وكيل أول بنك الاستثمار القومى خلال الزيارة على أهمية الانتهاء من إقامة كافة المنشآت الجديدة مع نهاية العام الحالى، مشيرًا إلى أن البنك سيقدم للجامعة كافة التسهيلات لتحقيق إنجاز هذه المنشآت فى المواعيد المحدد.

ومثل وفد بنك الاستثمار القومى كل من :خالد محمد مصطفى وكيل اول البنك وامانى عبده حسنى وكيل البنك ونهاد فاروق فؤاد المدير العام وعادل محمد اسماعيل مدير عام ادارة مشروعات الزراعة والصناعة واحمد محمد عادل مصرفى اول وايمن على السيد مصرفى.

وكان صرح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي انه بدأت اليوم الخميس امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق وسط اجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا مشيرا الى المتابعة اليومية لحسن سير العمل بلجان الامتحانات و التزام الطلاب بضوابط اللجان.

وقام الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا بجولة تفقدية بلجان الدراسات العليا بكلية الحقوق للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة للطلاب و اكد انه يؤدي الامتحانات اليوم عدد 1936 طالب قانون عام و 289 طالب حقوق إنسان.

شهد الجولة التفقدية الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق والدكتور عبد الباري سليمان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.