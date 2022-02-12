«عربية النواب»: مصر لا تتوانى لحظة في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب أن مصر لا تتوانى لحظة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأشقاء العرب لتخطي الأزمات والمشكلات التى تواجه بعض الدول العربية خاصة في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا .

وأشاد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم دولة لبنان الشقيقة بسفينة مساعدات مصرية غادرت ميناء دمياط فى طريقها إلى الأشقاء فى لبنان.

وناشد عضو مجلس النواب، جميع القوى السياسية الشرعية والشعب اللبناني الشقيق وكافة مؤسسات المجتمع المدني هناك، على مساندة ودعم دولتهم والوقوف صفاً واحداً خلف القيادات اللبنانية حتى تتخطى لبنان الظروف الصعبة التى تمر لتعود إلى دورها الفعال في دعم القضايا العربية.

وأعلنت مصر إرسال مساعدات طبية وغذائية إلى لبنان، حيث غادرت ميناء دمياط أمس الجمعة سفينة مساعدات مصرية في طريقها إلى لبنان، بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووفقا لما أفاد به المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، أمس، فإن «السفينة تحمل 487.5 طن مساعدات، تضم 122 طناً مواد غذائية، و 265.5 طن أدوية ومستلزمات طبية، و100 طن مواد إغاثة».

وأشار سعد إلى أن «مجلس الوزراء المصري قام بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، لتوفير المساعدات المحددة، والتنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الأشقاء اللبنانيون».

وكانت مصر أرسلت مطلع الشهر الجاري مساعدات إغاثية عاجلة إلى لبنان. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نائبة رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، نيفين القباج، حينها، إن المساعدات تأتي «اتساقاً مع رؤية القيادة السياسية في إذكاء الروح العربية، وضرورة تقديم كل الدعم للدول الشقيقة خصوصاً في وقت الأزمات والمحن».