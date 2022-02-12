مجلة بريطانية تدعو لزيارة مصر ومقبرة توت عنخ آمون

دعت مجلة "سبكتاتور" في نسختها البريطانية إلى زيارة مصر لاسيما ويصادف عام 2022 ذكرى سنوية مهمة وهي فك شفرة حجر رشيد قبل 200 عام والذكرى المئوية لاكتشاف هوارد كارتر لمقبرة توت عنخ آمون - بالإضافة إلى بعض الافتتاحيات الرائعة، أهمها على الإطلاق، المتحف المصري الكبير الذي تبلغ تكلفته 850 مليون جنيه إسترليني، والذي سيضم ثروات توت عنخ آمون.

كما يساعد على انتعاش السياحة في مصر عرض فيلم الموت على ضفاف النيل لأجاثا كريستي، والذي يدور حول جريمة قتل تقع على ضفاف نهر النيل، وقال الموقع إن الفيلم سيوفر لمصر دعاية مجانية لها في مجال السياحة.

زيارة الأقصر

كما دعا الموقع إلى زيارة إلى وادي الملوك، في الضفة الغربية للأقصر، وركوب منطاد الهواء الساخن، ثم زيارة معبد حتشبسوت في الدير البحري ومشاهدة شروق الشمس وهو يضيء النيل ويتردد صدى الأذان عبر الماء.

وبعد النزول من المنطاد الساخن يمكن زيارة مقبرة توت عنخ آمون، التأمل في مقتنياته الأثرية، وسط محاولات السياح التقاط صور السيلفي مع توت عنخ امون، حيث تشعر بالقشعريرة حيث تشعر وكأن الماضي التقى الان مع الحاضر.

ودعت المجلة البريطانية إلى القيام برحلة بحرية على ضفاف نهر النيل للاستمتاع بمعالم مصر الأثرية وسط الإبحار في نهر النيل، وعدت للرحلة البحرية في نهر النيل والتي تقدمها سفينة “SS Sphinx” وهي السفينة التي كتبت عنها أجاثا كريستي روايتها المأخوذ منها الفيلم.

وقالت المجلة ان الرحلة البحرية في نهر النيل في سفينة “SS Sphinx” تستغرق سبع ليالٍ.

يأتي هذا فيما رشح موقع "ذا ترافل" الكندي السياحي الشهير، مصر في قائمة 10 دول تزورها في إفريقيا (لأول مرة)، لاسيما وهي موطن لأعظم الحضارات القديمة على مستوى العالم.

