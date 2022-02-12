بدأت اليوم.. تعليمات هامة بشأن التظلمات على النتائج 2022

أعلنت المديريات التعليمية عن كيفية التظلم من نتائج صفوف النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ويبحث العديد من أولياء الأمور عن كيفيَّة التظلُّم من نتيجة صُفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعداديَّة.

وعممت وزارة التربية والتعايم تنبيهات هامة بشأن التظلمات مؤكدة على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

تعليمات هامة بشأن التظلمات على النتائج 2022

وطِبقًا للمادة 34 من القرار الوزاري رقم 377 لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض مواد قرار التقويم التربوي الشامل رقم 313 لسنة 2011، المُطبَّق على مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيها الابتدائيَّة والإعداديَّة، والذي ينُصُّ على أن:



للطالب أو ولي الأمر الحقُ في التقدُّم بطلب للتظلُّم من نتيجة الإمتحان في نهاية الفصل الدراسي الأول أو الثاني والدور الثاني، كلٌ على حِده وذلک في جميع المواد الدراسية، التي تُضاف إلي المجموع، وكذا المواد التي لاتضاف للمجموع، والأنشطة التربوية الأساسية والإختيارية وذلک في حالة الرسوب فقط إلى مدير الإدارة التعليميُّة في حالة صُفوف النقل، وإلي مُدير المديريُّة التعليميَّة في حالة الشهادة الإعداديَّة خلال مُدةٍ أقصاها 15 يوما من تاريخ النتيجة، مُقابل مبلغ قدرهُ عشرون جُنيهًا للمادةِ الواحدة أو النشاط التربوي الواحد.

وطبقا للكتاب الصادر من وزارة التربية والتعليم بتاريخ 22/ 10/2017، إلغاءُ الجزء الوارد بالقرار الوزاري رقم (377) لسنة 2017، فيما تَضمَّنهُ بشأن قصرِ التظلُّم على الطلاب الراسبين، والموافقة على إتاحة التقدُّم بطلب للتظلُّم من نتيجة الإمتحان للطلَّاب في حالتي الرسوب أو النجاح.



في هذا السياق تكشف «الدستور» خُطوات طلب إعادة تصحيح ورق إجابة طالب بصفوف النقل بالمرحلة الابتدائيَّة والإعداديَّة: لكل المدارس بالترتيب:

خطوات طلب إعادة تصحيح ورق إجابة طالب

-حُضور الطالب مع وليِّ الأمر والسؤال عن مقرِّ الكنترول.

-سَحب إستمارة تظلُّم في المادة المُراد التظلُّم فيها، وكتابة البيانات بها "بيانات التظلُّم ومِلء الاستمارة"

-دفع مصاريف التظلُّم (مبلغ 20 جنيها) للمادة فقط، واستلام إيصال السداد وبالنسبة لطريقة سَداد مصاريف التظلُّم فهي تختلفُ من مُحافظة لأُخرى.

-إخطارُ وليِّ الأمر بالميعاد المُحدَّد لمُراجعة صورة من ورقة إجابة الطالب للمادة، وفي الموعد يتم إستلام صورة من ورقة الإجابة وكتابة إقرار من وليِّ الأمر للإطلاع على ورقة الإجابة وانها تَخُصُّ ابنهُ.

-يقومُ الطالبُ ووليِّ الأمر بمراجعة ورقة الإجابة من خلال نموذج الإجابة الرسمي، وكتابة تقرير يَتِمُّ تَسليمهُ للكنترول بعد الإنتهاء من المراجعة، وكتابة المُلاحظات والجزئيَّات المُرادُ تَصحيحُها.

-يقوم الموجِّهُ بإعادة تصحيح الجزئيات المُشار إليها في التقرير الخاص بولي الأمر، وفي حالة إضافة درجات للطالب يَتمُّ إبلاغ الإدارة التابع لها الطالب وتقوم بدورها، وإخطار المدرسة مع إرسال تعديل بالدرجات التي تَمَّ إضافتها للمادة.

وفي حالة تعديل درجات الطالب في المادة المُتظلِّمُ منها سيتِمُّ رَدّْ مبلغ الـ 20 جنيها التي تمَّ سَدادُها.