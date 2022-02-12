السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة 3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى دار السلام

محكمة
محكمة

تستكمل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، اليوم السبت، محاكمة 3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه في دار السلام.   

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله،  وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبو زيادة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.


وأسندت النيابة للمتهمين " م.أ"  كوافيره، و " أ.س" عامل، و "ب.م" سائق، تهمة سرقة الأوراق المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليه بالإكراه، بأن اتحدت إرادتهم ووضعوا مخطط إجرامي محكم لتنفيذه، واستهلته المتهمة الأولى بالتواصل تلفونياً مع المجني عليه مدعية أنها خادمة بالأجرة، فأبدى موافقته لحضورها لمسكنه، فاستقلت سيارة مع المتهمين الثاني والثالث، وما أن وصلت حتى طلبت من المحني عليه النزول لاستقبالها، وأثناء ذلك حاول المتهم الثالث إلهائه حتي يقوم المتهم الثاني بالاختباء ببهو المنزل، وخلال دخول المجني عليه المنزل انقض عليه المتهم الثاني مشهراً سلاح أبيض، وكمم فمه مجبراً إياه بالدلوف لمسكنه، وما أن دخلوا مسكنه كبلوه وهددوه بالسلاح الأبيض، فتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.


كما حازا المتهم الثاني سلاح أبيض " سكين" بدون مصوغ قانوني.


وشهد المجني عليه، أن المتهمة الأولى تواصلت معه بحجة العمل كخادمة بالأجرة فوافق على حضورها، وعندما حضرت رفقة المتهم الثالث الذي حاول مماطلته، وما أن دخل المنزل فوجيء بالمتهم الثاني ينقض عليه ويشهر في وجهه سلاح أبيض " سكين" ووضع لاصق على فمه، وفور دخول المسكن قام بتكبيله وتهديده بالسلاح، وتمكن من الاستيلاء على المسروقات رفقة المتهمة الأولى.


كما شهد معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، أن تحرياته السرية أكدت على صحة الواقعة على النحو الذي رواه المجني عليه، بأن قامت المتهمة الأولى بالتواصل  معه بحجة العمل كخادمة بالأجرة فوافق على حضورها، وعندما حضرت رفقة المتهم الثالث الذي حاول مماطلته، وما أن دخل المنزل فوجيء بالمتهم الثاني ينقض عليه ويشهر في وجهه سلاح أبيض " سكين" ووضع لاصق على فمه، وفور دخول المسكن قام بتكبيله وتهديده بالسلاح، وتمكن من الاستيلاء على المسروقات رفقة المتهمة الأولى.

محكمة جنايات القاهرة المستشار أبو بكر عوض الله دار السلام محاكمة 3 متهمين مواطن

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