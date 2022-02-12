الليلة .. حفل توقيع كتاب "حكايات شخصية مش عن القراءة" لعماد العادلي

تنظم مكتبة مصر الجديدة بهليوبوليس، في الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع كتاب "الأجندة .. حكايات شخصية مش عن القراءة"، والصادر عن دار الهالة للنشر والتوزيع، من تأليف عماد العادلي، بحضور الناشرة هالة البشبيشي، وذلك ضمن أنشطة نادي الكتاب بالمكتبة، ويدير اللقاء الكاتب الجزائري الخضر الجزائري.

وعماد العادلي سبق وصدر له كتاب بعنوان "حكايات حارس الكتب". وعن كتابه "الأجندة .. حكايات شخصية مش عن القراءة"، يقول عماد العادلي: الكتاب يتضمن حكايات شخصية، وإن كانت تتماس مع هموم الناس خصوصا من الكتاب، من جيلي أو الجيل اللاحق عليه، وكل ما مررت به في الحياة وتذكرته، كتبته في هذا الكتاب.

وأضاف عماد العادلي خلال أحد لقاءاته المتلفزة حول الكتاب: منذ أن يتعلم الإنسان الكتابة، وهو لديه ما يود قوله وإيصاله إلي الناس. نحن حريصين علي تدوين ما يدور في عقولنا، وبشكل عام لو نحن كتاب، وبشكل شخصي لو نحن أناس عاديون.

يشار إلي أن مكتبة مصر الجديدة العامة، إحدي مشروعات جمعية تنمية خدمات حى مصر الجديدة، إيماناً منهم بدور المشاركة الشعبية فى عالمنا المعاصر وما لها من دوراً بارزاً ومؤثراً فى حل ما تعانى منه الجماهير من مشكلات ومن أجل للنهوض بحى مصر الجديدة والرقى به ليكون نموذجاً يحتذى به فى باقى أحياء القاهرة يكون نطـاق عملها حى مصر الجديدة فى مجال الخدمات الثقافية والعلمية وتنمية المجتمع المحلى ومنذ تأسيسها عملت الجمعية بكل جد ونشاط لتحقيق الأهداف التى وضعتها فى سبيل خدمة حى مصر الجديدة.

ويقع مقر مكتبة مصر الجديدة العامة في 42 شارع العروبة مصر الجديدة، وتتضمن “مكتبة للكبار” تحتوى على أكثر من أربعين ألف كتاب فى مختلف فروع المعرفة بالإضافة إلي”مكتبة الأطفال” تحتوى على عدد مماثل من الكتب بالإضافة لألعاب الأطفال واجهزة الكمبيوتر ويتم تزويدها بالكتب والأوعية بصفة دورية سنوياً من معرض الكتاب كذلك تحتوى المكتبة على مسرح يسع لعدد (270) فرد ومركز للكمبيوتر واللغات وقاعات لتقديم الدورات والانشطة وتقدم المكتبة خدماتها “للكبار والأطفال” من أنشطة متنوعة ودورات كمبيوتر ولغات بأسعار رمزية خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة بالاضافة لاستقبال بعض الجهات مجانا مثل المدارس الحكومية والأطفال الأيتام لتنفيذ أنشطة معهم سواء بإحضارهم لمقر المكتبة أو بالذهاب إليهم لتنفيذ هذه الأنشطة خاصة أطفال مستشفى 57357 أو أطفال مستشفى أبوالريش ومعهد السكر ومؤسسات رعاية الأيتام وغيرها.

