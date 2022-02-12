نجوى إبراهيم فى افتتاح الدوم: حين طرقت الفرصة على بابى لم أفوتها

قالت الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم في افتتاح برنامج الدوم لاكتشاف المواهب، إنها كانت تنتظر منذ فترة طويلة أن يخرج للنور برنامج بحجم البرنامج الحالي "الدوم" لاكتشاف المواهب المصرية وأنها سعيدة لرؤية الشباب وهم يتسابقون، وأضافت أن الإعلام بكل فنونه هو أبو الفنون، وأنه يجب، نركز فيما نقدمه، معبرة عن أنها تريد عمل برنامج مماثل لمن هم أصغر سنا.

وأضافت إنها بدأت صغيرة وجاءتها الفرصة لأنها كانت منذ صغرها تقدم وتلعب باليه وغيرها وحين تم طلب مذيعات جاءتها الفرصة وحين علمت بأنها ستقدم للأطفال حزنت لكنها لم تفوت الفرصة وبالفعل عملت واجتهدت من أجل الوصول إلى ما تريد.

وأضافت حين جاءت الفرصة مسكتها ولم تتركها على الإطلاق، وبدأت في الاجتهاد واتجهت للسينما والفن بشكل عام ولكنها لم تهمل دورها كمذيعة وتخرج من الأستوديو في التليفزيون لم تنسى تقاليد المهنة، ووجهت نصيحتها للشباب بأن لا تكون الأموال والشهرة هي من تقوده فقط فهي خطيرة.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل الافتتاح منهم الفنان كريم عبد العزيز والفنان يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء، وشريف منير وهاني رمزي ومروان حامد وشريف عرفة وعمرو عرفة وعدد كبير من النجوم بالإضافة إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

شارك الفنان الشاب يوسف عثمان والإعلامية نهى درويش في تقديم برنامج «الدوم» الذي انطلقت حلقاته الأولى قبل قليل الحلقة عبر قناة ON لاكتشاف المواهب في كل المجالات الفنية، من إنتاج شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية» وتنفيذ شركة «ميديا هب- سعدى جوهر» وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن المقرر أن يشارك في الحلقات 200 شاب تم اختيارهم من بين ما يقرب من 15 ألف شاب.