تحويلات مرورية بالجيزة بسبب تنفيذ أعمال محطة مترو الطالبية

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال محطة مترو أنفاق الطالبية بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصرى فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة.. الأمر الذى يستلزم تنفيذ غلق كلى لشارع الأهرام فى الإتجاه المُشار إليه تحديداً من تقاطعه مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصرى "المنطقة المواجهة لفندق أوروبا" ابتداءً من الســاعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 11/2/2022 حتى انتهاء الأعمال.

كما سيتم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

استكمال السير بمحور أنور السادات "ترسا سابقاً" اتجاه كوبرى عثمان محرم وصولاً حتى تقاطع شارع أنور السادات مع شارع عثمان محرم "السير أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث " الطريق السطحى.

السير يساراً بشارع عثمان محرم مروراً بفتحة الدوران أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث ثم الدوران واستكمال السير مرة أخرى بشارع عثمان محرم وصولاً حتى شارع الأهرام.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين #الخدمات_المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.