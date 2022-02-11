مجلس السيادة يدعو لإبعاد معرقلى الوحدة والوفاق الوطنى فى السودان

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، الجمعة، ضرورة تحقيق ديمقراطية يختار فيها الشعب ممثليه، داعيًا لإبعاد كل من يعرقل الوحدة والوفاق الوطني في السودان.

وأعلن قائد قوات الدعم السريع نائب رئيس مجلس السيادة، اليوم، لدى مخاطبته تدشين عمل منظمتي أيادي الخير وساهم للتنمية المستدامة في حضور أكثر من ٧ آلاف شاب وشابة من طلاب الجامعات السودانية وفي حضور عدد كبير من رجال الأعمال- عن مواصلة دعمه ورعايته لعلاج جرحى الثورة في الخارج وتخصيص مشاريع إنتاجية لإعاشة أسرهم، مشيرًا إلى أن الفوج الأول أكمل العلاج بالمملكة الأردنية وعاد إلى أرض الوطن، ويجري الترتيب الآن لمغادرة الفوج الثاني، وذلك بحسب بيان لقوات الدعم السريع.

وحيّا دقلو جهود ومواقف رجال الأعمال السودانيين ومساهماتهم في أعمال الخير ودعم جميع المشروعات الوطنية، خاصة هشام السوباط رئيس اتحاد أصحاب العمل، مشيدًا بالتبرع السخي للمنظمتين بمبلغ ١٠ ملايين دولار، معلنًا عن تبرع شخصي منه بمبلغ مليون دولار، ليصبح إجمالي المبلغ الكلي أكثر من ١١ مليون دولار.

وشدد نائب رئيس مجلس السيادة على ضرورة توجيه هذه المبالغ إلى أعمال صيانة الداخليات والخلاوي ورعاية الطلاب المتعففين، وأشار إلى أنه كلف عددًا من الخبراء لإعداد دراسة شاملة حول أوضاع الطلاب والداخليات في جميع ولايات السودان.

وأكد أن السودان يتمتع بخيرات وموارد ضخمة من بترول وذهب وصمغ عربي وغيرها من المنتجات، التي ينبغي أن تدخل في الدورة الاقتصادية عبر بنك السودان المركزي، وشدد على أهمية أن يستفيد السودان من موارده بتوفير العملة الصعبة أو إيقافها إلى حين وضع رؤية أو مشروع وطني أو خارطة طريق ترسم معالم المستقبل للبلاد وتحدد الأولويات التي من شأنها وضع السودان في مساره الصحيح.

وأوضح حميدتي أن السودان غني بموارده وأن المشكلة تكمن في السودانيين أنفسهم الذين لا يضعون مصلحة الوطن في المقدمة، وشدد على أن المخرج في أن يحب السودانيون هذا البلد ويكون ولاؤهم للسودان أولاً وأخيراً، داعياً إلى أهمية نبذ كافة أشكال الجهوية والعنصرية البيضة التي أوردت السودان هذه المكانة.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني على ضرورة أن يحقق هذا التغيير ديمقراطية حقيقة يختار فيها الشعب من يمثله عبر صناديق الانتخابات دون مشاكل أو تعقيد، ودعا إلى إبعاد كل من يعرقل الوفاق الوطني ووحدة السودانيين، وأردف بالقول: بدون اتفاق لن نستطيع أن نمضي إلى الأمام.

وتعهد بالعمل خلال الأيام المقبلة على محاربة كافة أشكال التهريب عبر تفعيل كافة القوانين الرادعة التي تمنع إهدار موارد البلاد، مشيرًا إلى أن القانون سيطال كل من يثبت تورطه في تهريب موارد السودان.

ولفت إلى أن هذا العمل سيتم وفقًا للقانون وحراسة حدود السودان من تسرب موارده، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار الدولار مرتبط بوقف التهريب ومحاربة أعداء السودان من المهربين، ونوه بأنه سيجلس خلال الأيام المقبلة مع شريحة رجال الأعمال لحل جميع مشاكلهم وتوفير البيئة المناسبة التي تساعدهم في العمل ومضاعفة الإنتاج لمصلحة السودان.