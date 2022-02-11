«القصير» يعلن انتهاء أزمة شحنات الموالح المحتجزة في روسيا

تلقي السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، يفيد بالإفراج اليوم عن شحنات البرتقال المصري المحتجزة في الموانئ الروسية، وإلغاء الحظر المفروض علي بعض الشركات المصرية المصدرة للموالح.



ويأتي هذا تتويجًا لجهود وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي المصري بالتنسيق مع السفارة المصرية، ومكتب التمثيل التجاري في موسكو، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.



وكان «القصير» قد استقبل، أمس، السفير الروسي بالقاهرة وبحث معه أزمة احتجاز الموالح المصرية في الموانئ الروسية، وطالبه بسرعة الإفراج عن الشحنات لأنها تستوفي كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة من الحجر الزراعي الروسي.



ووجه وزير الزراعة الشكر إلى السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، علي مجهوداته في التواصل مع هيئة حماية المستهلك الروسية، من أجل حل الأزمة، مشيدًا بجهود الحجر الزراعي المصري في التحرك الفوري، والتفاوض مع الجهات الدولية من أجل الحفاظ علي سمعة الصادرات المصرية.



يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في دعم الصادرات وحل أي مشاكل تواجه الشركات التصديرية.



حيث قام الحجر الزراعي بعقد العديد من الاجتماعات العاجلة مع السيد السفير المصري في موسكو، وقام بإرسال كافة البيانات الفنية اللازمة للتفاوض مع هيئة حماية المستهلك الروسية، من أجل التراجع عن قرار إيقاف بعض شحنات الموالح المصرية، وحظر شركتين مصريتين من التصدير.



جدير بالذكر أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح.