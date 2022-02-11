الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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منوعات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022.. خطوات معرفة نتيجة أولى ثانوي

طلاب
طلاب

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022.. زاد البحث عنه بشكل مكثف، فور بدء إجازة الفصل الدراسي الأول، وتستعرض جريدة الدستور في السطور التالية خطوات معرفة نتيجة أولى ثانوي الترم الأول.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

وجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية في جميع المحافظات، سرعة الانتهاء من نتائج الصف الأول والثاني الثانوي 2022 وإعلانها، بالإضافة إلى الصف الرابع الإبتدائي 2022 الترم الأول، ويمكن متابعة نتائج الصف الأول الثانوي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم .


نظام نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

أوضحت وزارة التربية والتعليم لجميع المديريات التعليمية في كافة المحافظات، أن نتائج الصف الأول والثاني الثانوي والرابع الابتدائي 2022، بتقديرات فقط من خلال المدارس.

وأعلنت بأن التقديرات في نظام النتائج المعتمد للعام الدراسي الجاري تبدأ من ضعيف وحتى ممتاز بالألوان، والتي جاءت كالآتي:

• اللون الأزرق:  يرمز إلي تقدير ممتاز، ويجب علي الطالب الحصول علي درجة أعلي من 85%.
• اللون البرتقالى: يرمز إلي تقدير جيد جداً، ويجب علي الطالب الحصول علي درجة أكبر من 75% وأقل من 85%.
• اللون الأحمر: يرمز الي تقدير جيد، ويجب علي الطالب الحصول على درجة أعلى من 65% وأقل من 75%.
اللون الأخضر: يرمز إلي تقدير مقبول، وفي هذه الحالة يحصل الطالب علي درجة أكبر من 50% وأقل من 65%.
• اللون الأبيض: يرمز إلي تقدير ضعيف، وفي هذه الحالة يحصل الطالب علي درجة أقل من 50%.

 

وكان أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر الإعلان عن نتائج الصف الأول الثانوي، فور الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتماد رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم، ولكن لما تقوم اي محافظة حتي الآن بالإعلان عن موعد ظهور النتيجة.

خطوات معرفة نتيجة اولى ثانوى 2022


الخطوة الأولي: دخول الطالب علي موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الطلاب.
الخطوة الثانية: إختيار الطالب بالضغط على أيقونة " الاستعلام ".
الخطوة الثالثة: تحديد المرحلة الدراسية المنتمي إليها.
الخطوة الرابعة: كتابة البيانات الشخصية للطالب بشكل صحيح.
الخطوة الخامسة: كتابة الرقم القومي الخاص به والمكون من ١٤ رقم.
الخطوة السادسة والأخيرة: يقوم الطالب بالضغط علي رز " استعلام "، يظهر أمام الطالب النتائج بشكل دقيق.

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استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

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