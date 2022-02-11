ضبط 23 ألف مخالفة مرورية و12 سائق تحت تأثير المخدرات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وباشتراك أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، في ضبط (23237) مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص (60) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيَّن إيجابية (12) منهم.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق.