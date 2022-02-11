«صحة سوهاج»: فحص 22 ألفًا و600 سيدة ضمن مبادرة «صحة المرأة»

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، أنه تم فحص 22 ألفا و600 سيدة، ضمن مبادرة "صحة المرأة".

وقالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي، بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان.

وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

وتعاني المرأة المصرية منذ عقود من مشكلات صحية متراكمة في مقدمتها الأورام السرطانية، وطبقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية عام ٢٠١٨، يأتي سرطان الثدي في مقدمة الأورام السرطانية التي تعاني منها المرأة المصرية بنسبة تصل إلى ٣٥٪ من إجمالي الإصابات السرطانية للمرأة المصرية.