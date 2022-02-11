الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل أوقاف الإسكندرية: المرحلة القادمة تتطلب تصحيح المفاهيم الخاطئة

وكيل أوقاف الإسكندرية
وكيل أوقاف الإسكندرية

قاد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم قافلة دعوية كبرى إلى إدارتي الرمل والمنتزه لأداء خطبة الجمعة بعدد من مساجد الادارتين.

وأكد الشيخ سلامة أن هذه القوافل الدعوية ستجوب أنحاء المحافظة بشكل دوري لإحداث صحوة دعوية وسطية، كما وجه جهاز المتابعة و مديري الإدارات بتكثيف المرور  ومتابعة انتظام سير العمل وأسطح المساجد بصورة دورية لتحقيق مصلحة العمل والحفاظ على بيوت الله عز وجل.

كما أكد وكيل أوقاف الإسكندرية، على عدد من النقاط الهامة والتي منها :- الالتزام بموضوع ووقت الخطبة  والحفاظ على المحاريب والمنابر والقيام بالواجبات المنوطة بالدعاة الذين هم مصابيح الهدي.

فيما وجه الأئمة قائلًا إن علينا أن نشمر عن سواعدنا في هذه المرحلة الفارقة التي تطلب منا تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تتبناها بعض العقول العفنة والتي لا تمت إلى الإسلام وتعاليم الإسلام بصلة، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقطع في سبيل تصحيح المفاهيم الخاطئة والتنوير والتثقيف على أسس دينية وسطية شوطا كبيرا وتبذل جهدا يفوق الوصف من أجل تحقيق الأمن الفكري لدى أبناء الوطن وتحصين العقول من الأفكار الضالة.

هذا وقد أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان " مخاطر الطلاق" 
وسط التزام شديد من رواد المساجد مما يدل على وعي كبير وإدراك لخطورة هذه المرحلة.

وكان قد قام فضيلة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أمس بالمرور على مقر إدارتي شرق ووسط حتى وقت الانصراف ليتابع مدى انضباط الموظفين في مقر عملهم، مؤكدًا أن الفترة الراهنة تحتاج إلى إخلاص المخلصين واجتهاد المجتهدين فلا مكان لمقصر أو كسول، كما قام بالمرور على عدد من مساجد الإدارات الفرعية لمتابعة انتظام سير العمل بها.

على صعيد آخر كلف وكيل الأوقاف جهاز المتابعة بالمديرية بالمرور على مساجد وزوايا الإدارات الفرعية لمتابعة انتظام سير العمل بالمساجد والزوايا ومتابعة نظافتها واستعدادها لاستقبال ضيوف بيوت الله لصلاة  الجمعة، والتأكد من نظافة أسطح المساجد مؤكدا أن هذه الجولات المرورية مستمرة وبشكل دوري ولن تنقطع حفاظا على بيوت الله عز وجل وعمارها وحرصا على مكافأة وإثابة المجتهد ومعاقبة المقصر وفق التعليمات واللوائح المنظمة للعمل.

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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