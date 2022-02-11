إصابة طفلين فى انقلاب موتوسيكل ببنى سويف

أصيب طفلان، اليوم الجمعة، فى انقلاب دراجة نارية- موتوسيكل- بالطريق الدائري بمدينة الفشن بسبب السرعة الزائدة وعدم ارتداء الخوذة والقيادة تحت السن القانوني، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى شرطة النجدة بلاغًا بانقلاب دراجة نارية على الطريق الدائري بمدينة الفشن، وإصابة مستقليها إصابات خطيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتبين أن المصابين هما إسلام سيد إبراهيم ١٦ سنة، من مدينة الفشن مصاب بجروح وسحجات بالجسم، وسيف سيد بدوي ١٢ سنة، من مدينة الفشن، مصاب بكسر بقاع الجمجمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.