الجمعة 11 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرانس برس عن «محيط واحد»: تأتي في وقت مهم وضرورية لحماية المحيطات والمناخ

ماكرون
ماكرون

سلطت وكالة “فرانس برس” الضوء على قمة “محيط واحد” والتي تنطلق اليوم الجمعة في بريست في فرنسا.

وقالت الوكالة الفرنسية إن القمة تأتي في وقت هام لحماية المحيطات والتي تعتبر ضرورية لتنظيم المناخ لاسيما وان المحيطات غنية بالتنوع البيولوجي ولكنها تضررت بسبب الأنشطة البشرية.

وتابعت الوكالة: سوف يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي تستضيف بلاده مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر، والرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الذي سيستضيف قمة المحيطات للأمم المتحدة في لشبونة في نهاية يونيو.

وسيشارك زعماء آخرون عن طريق الفيديو أو الرسائل المرئية ، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريس، ونائب الرئيس الصيني وانغ كيشان، ورئيس الوزراء الياباني ، فوميو كيشيدا، أو رئيس الوزراء البريطاني ، بوريس جونسون.

ويأتي الاجتماع في إطار "قمة المحيط الواحد" التي بدأت يوم الأربعاء وتنتهي الجمعة في إطار الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عرض للقمة إن الاجتماع يوفر "الزخم اللازم لبدء عام حاسم 2022 لوقف تدهور بحارنا وجميع بحارنا أي ما يقرب من ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية".

وتأمل فرنسا من خلال هذا الاجتماع أن تبدأ المفاوضات بهدف إبرام معاهدة دولية لمكافحة التلوث البلاستيكي.

كما يأمل في أن يتحقق الزخم السياسي لتطوير المحميات البحرية واختتام المناقشات حول معاهدة دولية حول أعالي البحار أو التصديق على معاهدة لتعزيز سلامة سفن الصيد.

وفي اجتماع للأمم المتحدة في نهاية فبراير ، سيتم تناول مسألة اتفاقية دولية بشأن البلاستيك. في مارس ، ستبدأ المفاوضات في الأمم المتحدة بشأن معاهدة في أعالي البحار. وأخيرًا ، سيعقد مؤتمر الأطراف في التنوع البيولوجي والمناخ ومؤتمر لشبونة.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث المهم تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "ماكرون" ضمن عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات المهتمين بالعمل الدولي لمواجهة التدهور البيئي، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة المتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا.

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