الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في ظل برودة الطقس.. 4 طرق لتدفئة طفلك في نزهة يوم الجمعة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يحرص الكثير من الآباء على اصطحاب أطفالهم في نزهة أثناء عطلة نهاية الأسبوع، نظرا لأنه يكون وقت الراحة الخاص بهم، ويرغبون في قضاء وقت مميز مع أطفالهم.

لكن رغم ضرورة اصطحاب الأطفال في أماكن مفتوحة بشكل دوري، إلا أن انخفاض الحرارة المستمر هذه الأيام، يجب التعامل معه بحذر، كي لا تتحول النزهة إلى تجربة سيئة.

في السطور التالية نقدم عدد من النصائح ، عند اصطحاب طفلك في نزهة بأماكن مفتوحة في ظل  موجة البرد الشديدة مؤخرا، وفق ما ورد في موقع "rei".

 

1- طبقات كثيرة من الملابس الثقيلة

يجب أن يرتدي الطفل الصغير عدد معقول من طبقات الملابس الثقيلة، مع مراعاة أن تظل هذه الطبقات في إطار العدد المعقول، لأن الزيادة عن الحد قد تساهم في إحداث مشاكل لها علاقة بدرجة حرارة الطفل دون أن يدري، وفي حال كان الطفل حديث السن فلن يستطيع التعبير عما يدور بداخله، ويمكن استشارة الطبيب، حول العدد المناسب للمنطقة التي تعيشون بها. 

 

2- تناول مشروبات دافئة

احرص على أن تصطحب خلال هذه النزهة، عددا من المشروبات الدافئة والتي يمكن منحها للطفل باستمرار خلال مدة التواجد خارج المنزل، حيث تعمل على شعور الطفل الداخلي بالدفء وتمنعه من الإصابة بالبرد، وهذه المشروبات مثل الينسون والنعناع. 

3- لا تبق في الأماكن المفتوحة مدة طويلة

دعنا نتفق أن تعرض الأطفال للشمس هو أمر مهم للغاية، لكن حمايتهم من الأمراض والإصابة بالبرد مهم أيضًا احرص على التواجد في الخارج بالفترات التي تتوافر فيها الشمس، فهي تعمل على نوع من أنواع تدفئة الجو وفي حال اختفاءها يجب العودة إلى المنزل فورًا. 

4- تدفئة الأطراف جيدًا

من المهم أيضًا ارتداء المعاطف وجميع الإكسسوارات الثقيلة التي يمكن من خلالها تدفئة القدم والرأس واليدين، حرصًا على تحقيق الدفء الكامل للطفل.

-‏‏ يوم الجم الطق ارتفاع درجة الحرارة درجة حرارة الجسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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