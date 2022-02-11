«الزراعة» تتابع حالة المحاصيل الشتوية في الشرقية

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة لحالة المحاصيل الزراعية على أرض وتكثيف المرور الميداني والتواجد مع المزارعين.

وقام الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بزيارة مفاجئة لمحافظة الشرقية؛ لمتابعة حالة الزراعات الشتوية، خصوصا القمح في مركز الزقازيق وكوم حمادة، والحالة العامة مطمئنة من حيث الإصابة بالصدأ ودودة الحشد "رزق" عقد اجتماعا بمديري المكافحة بالمديرية ومدير منطقة شرق الدلتا، بحضور المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، حيث تم استعراض خطط مكافحة آفات القمح، ووضع الشكل التنفيذي للاستعداد لآفات القطن موسم ٢٠٢٢، وللاطمئنان على التداول الصحيح للمبيدات.

وقام رئيس المكافحة بزيارة بعض محال مبيدات الآفات، وشدد على الالتزام بالمبيدات الموصى بها والمسجلة من قبل لجنة المبيدات والأمانة في تداول المبيدات.

وفي ذات السياق أكد على أهمية دور منطقة شرق الدلتا في المرور الدوري على الزراعات ومتابعة أي إصابة. كما راجع استعدادات المنطقة اللوجستية من حيث توافر المواد والمصائد اللازمة لموسم القطن وإعداد السيارات اللازمة وشد أزر العاملين في المنطقة لأنهم أحد دعائم المتابعة والرصد والمكافحة في المناطق.

وفي خلال الأسبوع تابع أعمال الإدارة المختلفة بالمرور على الزراعات والتأكد من إتمام عمليات المكافحة لأي بؤر إصابة.

وتابعت الإدارة المركزية موقف الجراد في الجنوب الشرقي والغربي للبلاد. وأشاد بدور رجال إدارة مكافحة الجراد والطيران الزراعي.

كما تابع زيارة الوفد الأجنبي لتنفيذ برنامج تدريبي مطور في مجال "تقنيات الزراعة الحديثة" يشارك فيه الخبراء من قارات أفريقيا آسيا وشرق أوروبا من المتخصصين في مجال البرنامج، وذلك في إطار برنامج التعاون الدولي الفني بين جمهورية مصر العربية ودول العالم الصديقة أوضح أهمية برنامج المكافحة المتكاملة للآفات من خلال تفقد الوفد برنامج المكافحة المتكاملة للآفات بالقصاصين ودور وزارة الزراعة الداعم لهذا الاتجاه في المحافظة وتوجيهات وزير الزراعة- لإنتاج غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة والبيئة من خلال استخدام بدائل المبيدات في أعمال المكافحة. وأكد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات على التعاون التام مع الدول الشقيقة.



كما عقد اجتماعا مع إدارة التفتيش الفني والمتابعة بالإدارة المركزية لتفعيل دورهم استعدادا لموسم القطن والذرة.