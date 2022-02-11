جامعة ألمانية تعيد عظام جماجم يعود أصلها إلى هاواى

في عام 1860، تلقى الباحث في التطور إرنست هيكيل ومقره "ينا" بألمانيا عظام جماجم يعود أصلها إلى هاواي كهدية خلال رحلة إلى إيطاليا- وهي الآن في طريقها للعودة إلى موطنها .



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الأخبارية الفرنسية ، استقبل وفد من ولاية هاواي الأمريكية رفات أسلافهم في حفل أقيم في جامعة "ينا" .



وقال مانا كاموالي كاسيريس من وفد مكتب شؤون هاواي إن هذه هي أهم خطوة نحو التعافي. لكنه أضاف أنها ليست الخطوة الأخيرة.



وتسلم هيكيل العظام من الطبيب إدموند فون بارتلز أثناء رحلة إلى ميسينا في صقلية وأخذها معه إلى "ينا". ولكن لا يزال من غير الواضح كيف وصلت العظام إلى حيازة بارتلز.



ومع ذلك، قالت الجامعة إنه لا شك في أن الأوروبيين أخذوا العظام بشكل غير قانوني من هاواي خلال الفترة الاستعمارية.



وطلبت تينا بير، وزيرة الثقافة في ولاية تورينجن، الولاية التي تقع فيها جامعة "ينا"، الصفح من ممثلي هاواي.



وقال رئيس الجامعة فالتر روزنتهال: "عودة /إيوي كوبونا/ إلى موطنها لا يمكن أن تلغي آثر هذا الظلم التاريخي، لكنها يمكن أن تكون خطوة أولى نحو التعافي منه".



يشار إلى أن "إيوي كوبونا" تعني "عظام الأجداد" بلغة السكان الأصليين في هاواي.

و علي صعيد آخر ، سجلت ألمانيا وبولندا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 289.957 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت ألمانيا رقمًا قياسيًا من الإصابات بفيروس (كوفيد- 19) في يوم واحد، بإحصاء أكثر من 247 ألف حالة جديدة.

وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية بألمانيا، اليوم، أن السلطات الصحية سجلت 247 ألفًا و862 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية على مستوى البلاد، إلى جانب تسجيل 238 حالة وفاة.

وأضاف المعهد الألماني أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات يرتفع إجمالي الإصابات إلى 11 مليونًا و769 ألفًا و540 حالة، فيما بلغ تراكمي الوفيات 119 ألفًا و453 حالة وفاة مسجلة منذ بدء الوباء.