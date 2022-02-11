بريطانيا تؤكد على دعمها لسيادة أوكرانيا وحقها فى تقرير المصير

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن المملكة المتحدة حازمة في دعمها لسيادة أوكرانيا وحقها في تقرير المصير، مطالبة روسيا بوقف التصعيد واختيار طريق الدبلوماسية.

وبحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، قالت وزيرة الخارجية "إذا استمرت روسيا في عدوانها تجاه أوكرانيا ، فإن المملكة المتحدة وشركاءها لن يترددوا في التحرك".

يأتي ذلك في الوقت الذي يزور فيه بوريس جونسون بولندا وبروكسل لتحذير الكرملين من أن التوترات بشأن الأزمة الأوكرانية في "أخطر لحظة" ، حيث لا تزال القوات الروسية متمركزة على الحدود الأوكرانية.

وقال جونسون، مخاطبًا وسائل الإعلام من بروكسل، إنه يأمل أن تؤتي "الدبلوماسية الصبورة" و"الردع القوي" ثمارها وسط المخاطر "الكبيرة جدًا".

وزارت وزيرة الخارجية البريطانية موسكو لإجراء جولة من المحادثات المتوترة التي لم تُحسم كثيرًا اليوم الخميس.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي مع السيدة تروس، إنه يشعر "بخيبة أمل" من التقدم الضئيل الذي تم إحرازه في المفاوضات.

وأضاف: "بصراحة أشعر بخيبة أمل لأن ما لدينا هو محادثة بين شخص أخرس وأصم."

من ناحية أخرى، قامت تروس بتحدي لافروف الذي قال بأن الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية لا يهدد سيادة الدولة السوفيتية السابقة (أوكرانيا).. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية: "لا أرى أي سبب آخر لوجود 100 ألف جندي على الحدود، باستثناء تهديد أوكرانيا".

وعل صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 206 حالات وفاة و66 ألفا و638 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18 مليونا و162 ألفا و199 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 159 ألفا و158 حالة.

وكانت بريطانيا سجلت أمس 276 وفاة و 68 ألفا و214 إصابة بفيروس كورونا.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، أن حكومته تعتزم إنهاء القيود الأخيرة حول "كورونا"، بما في ذلك العزل، قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

وقال جونسون، في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان: "اعتزم العودة في اليوم الأول بعد عطلة نصف المدة لتقديم استراتيجيتنا للعيش مع (كوفيد-19)، وبعد عطلة نصف الفصل، سأعلن عن الاستراتيجية الجديدة".

وأضاف أن "هذا بشرط استمرار المؤشرات المشجعة الحالية في البيانات، أتوقع أننا سنكون قادرين على إنهاء القيود المحلية الأخيرة".