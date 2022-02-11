الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تردد قناة «تنة ورنة» للأطفال 2022 على قمر نايل سات

تنة ورنة
تنة ورنة

نستعرض لكم فى هذا التقرير تردد قناة "تنة ورنة" للأطفال 2022 على قمر نايل سات، حيث تهتم العديد من الأسر والآباء والأمهات بالبحث عن القنوات الفضائية التي تقدم محتوى خاصًا بأطفالها الصغار، والتي تقدم في محتواها موضوعات تفيدهم وتشغل عدد ساعات يومهم في أشياء تفيدمهم في حياتهم اليومية.

ومن ضمن هذة القنوات قناة “تنة ورنة” والتي يفضل الآباء ضمها لقائمة قنواتهم المفضلة، والتي تقدم العديد من الأفلام الكرتونية المسلية التي يميل لها الأطفال بمختلف الأعمار، بجانب البرامج التي تعمل على تنمية مهاراتهم في سن الصغر ولذلك يهتم العديد من الأشخصاص بالحبث عن مثل هذة القنوات لإفادة أطفالهم في أوقات الفراغ والعطلات الرسمية من أجل أستثمار أوقاتهم في أشياء مفيدة وتعمل على تنمية مهاراتهم الذهنية والعقلية والتعرف على العالم الخارجي ومعرفة أسماء الأشياء والحيوانات وأسماء الدول والنباتات وغيرها من الأشياء التي تساعدهم على التعامل مع الحياة والأشخاص المحيطون بهم وتساعدهم في التعلم الجيد مع مراعاة كل القيم والعادات التقاليد المصرية والشرقية المتعارف عليها حفاظا على أخلاقيات الأطفال في هذا السن الصغير.

 

تردد قناة تنة ورنة 2022 على نايل سات

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • تردد القناة : 11595
  • معامل الاستقطاب : رأسي v
  • معدل الترميز : 27500
  • معامل تصحيح الخطأ 2/3

تردد قناة أبوظبى إكسترا على النايل سات

الآن تردد قناة طيور الجنة 2022 عبر أقمار صناعية مختلفة

وتعد قناة تنة ورنة إحدى القنوات الفضائية المتخصصة في محتوى وعرض أفلام الأطفال التي يعشقها الأطفال مثل أليس في بلاد العجاب، وكابتن ماجد، وتوم جيري ومازينجر بالإضافة إلى عرض العديد من الأغنيات الخاصة بالأطفال وترجمات لأفلام ديزني التي يحبها الكبار والصغار وتقدم محتواها على مدار الـ 24 ساعة.

 

فيما تعرض القناة عددا من البرامج التي تعمل على تنمية مهارات الأطفال وتنمية الذكاء لديهم والتي تعلهم الفرق بين الألوان والحروف والأرقام والحيوانات والطيور ومعرفة العالم الخارجي.

 

تنة ورنة قناة تنة ورنة تردد قناة تنة ورنة تردد قناة تنة ورنة 2022 نايل سات قناة الأطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السعودي

مصدر أمنى يكشف حقيقة تقرير مزعوم حول وجود تعذيب بالسجون

برقم الجلوس.. روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المحافظات 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال

لابيد: إيران تشكل خطرًا على العالم وليس إسرائيل فقط

بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»