نستعرض لكم فى هذا التقرير تردد قناة "تنة ورنة" للأطفال 2022 على قمر نايل سات، حيث تهتم العديد من الأسر والآباء والأمهات بالبحث عن القنوات الفضائية التي تقدم محتوى خاصًا بأطفالها الصغار، والتي تقدم في محتواها موضوعات تفيدهم وتشغل عدد ساعات يومهم في أشياء تفيدمهم في حياتهم اليومية.

ومن ضمن هذة القنوات قناة “تنة ورنة” والتي يفضل الآباء ضمها لقائمة قنواتهم المفضلة، والتي تقدم العديد من الأفلام الكرتونية المسلية التي يميل لها الأطفال بمختلف الأعمار، بجانب البرامج التي تعمل على تنمية مهاراتهم في سن الصغر ولذلك يهتم العديد من الأشخصاص بالحبث عن مثل هذة القنوات لإفادة أطفالهم في أوقات الفراغ والعطلات الرسمية من أجل أستثمار أوقاتهم في أشياء مفيدة وتعمل على تنمية مهاراتهم الذهنية والعقلية والتعرف على العالم الخارجي ومعرفة أسماء الأشياء والحيوانات وأسماء الدول والنباتات وغيرها من الأشياء التي تساعدهم على التعامل مع الحياة والأشخاص المحيطون بهم وتساعدهم في التعلم الجيد مع مراعاة كل القيم والعادات التقاليد المصرية والشرقية المتعارف عليها حفاظا على أخلاقيات الأطفال في هذا السن الصغير.

تردد قناة تنة ورنة 2022 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة : 11595

معامل الاستقطاب : رأسي v

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

وتعد قناة تنة ورنة إحدى القنوات الفضائية المتخصصة في محتوى وعرض أفلام الأطفال التي يعشقها الأطفال مثل أليس في بلاد العجاب، وكابتن ماجد، وتوم جيري ومازينجر بالإضافة إلى عرض العديد من الأغنيات الخاصة بالأطفال وترجمات لأفلام ديزني التي يحبها الكبار والصغار وتقدم محتواها على مدار الـ 24 ساعة.

فيما تعرض القناة عددا من البرامج التي تعمل على تنمية مهارات الأطفال وتنمية الذكاء لديهم والتي تعلهم الفرق بين الألوان والحروف والأرقام والحيوانات والطيور ومعرفة العالم الخارجي.