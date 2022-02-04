الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الآن تردد قناة طيور الجنة 2022 عبر أقمار صناعية مختلفة

طيور الجنة
طيور الجنة

زادت معدلات البحث عن تردد قناة طيور الجنة 2022 عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عقب أعلن إدارة القناة على عودة البث مرة أخرى بمحتوى جديد يخاطب الطفل العربي.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة بث القناة عبر 3 أقمار صناعية مختلفة والفقرات التي تعرض عبر شاشة القناة.

 

ضبط تردد قناة طيور الجنة 2022

سعادة غامرة يحظى بها الأطفال في ظل ما يتم عرضه عبر شاشة طيور الجنة الفضائية من أغاني بها معايير أبرز القيم والأخلاق التي يجب أن يحظى عليها الأطفال في سنين عمرهم الأولى حيث يمكن لأولياء أمور الأطفال ترك أبنائهم أمام شاشة القناة دون الحاجة إلى متابعة حيث يمكن لضبط إشارة بث القناة عبر الإحداثيات التالي:-

نايل سات 

  • التردد : 11258.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

سهيل سات

  • التردد : 11310.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

عرب سات 

  • التردد : 11310.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل صحيح الخطأ : ¾.

 

ما يعرض عبر شاشة طيور الجنة 2022

تخاطب مجموعة قنوات طيور الجنة الطفل العربي في كافة دول العالم حيث تحرص كافة الأسر العربية على أن يشاهد أطفالها ما يتم عرضه عبر شاشة القناة من أغاني يحتوى على سلوكيات راقية توافق ديننا الحنيف وأخلاق مجتمعنا الشرقي ليتعلم منها الطفل منذ صغره.

ويسعى القائمين على إدارة القناة منذ إطلاقها عام 2008 إلى تقديم مجموعة مميزة من الأغاني المصوحبة بالموسيقى التي يمكن أن يرددها الأطفال ويستمتع بها الكبار أيضا طوال ساعات النهار حيث تبث القناة محتواها طوال الـ24 ساعة دون انقطاع أو تشويش.

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برامج طيور الجنة للأطفال

يمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة 2022 عبر الإحداثيات السابقة، وذلك ليستمتع أطفال الوطن العربي بمشاهدة نخبة من البرامج أبرزها ما يلي:-

  • حكايا جنى.
  • ست البيت الصغيرة.
  • قالت ماما.
  • حروف الهجاء.
  • كنز.
  • شموس لا تغيب.
  • طيور الجنة في عيونهم.
  • أخبار الدار.
  • مناجاة.
  • درر رمضانية.
  • الرسام الصغير.
  • كواليس.
  • ورتل القرآن.

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وائل لطفي

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