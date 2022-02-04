2.6 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك بورسعيد في يناير

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حسام، أفرجت عن مشمول 4 آلاف و184 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر يناير الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، وقطع الغيار، ومستلزمات الإنتاج، والسيارات.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت ٤٣٢ مليونًا و٩٤ ألف جنيه ، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات ٢ مليار و٢٦٤ مليونًا و٧٠٢ ألف جنيه .

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر يناير الماضى، بتصدير مشمول ٢٠٣٢ بيانًا جمركيًا «صادر» بمختلف النظم الجمركية من خلال ٥٨٠٠ حاوية، بقيمة إجمالية بلغت ٢ مليار و٥٥٥ مليونًا و ٣٢١ ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية ، والبضائع العامة، منها: المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ ١٢٩ ألف و٥٥٦ جنيهًا .

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يناير الماضي، بلغت نحو ٢ مليار و٦٩٦ مليونًا و٧٩٦ ألف جنيه.