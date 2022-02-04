الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حفلات طربية بساقية الصاوي.. فبراير الجاري

ساقيه
ساقيه

يستعد مسرح الساقية للعرائس لتقديم مسرحية "طابور الحيوانات" وعرض "استعراض الفراشات الملونة" الجمعة 4 فبراير فى الثالثة عصرا بقاعة "الحكمة" بساقية عبدالمنعم الصاوي، وهي من تأليف وإخراج المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى. 

وفى جو من البهجة، تحيي سها محمد وفرقتها "طبلة الست" أشهر الأغاني التراثية على دقات الإيقاع الجمعة 4 فبراير فى السابعة مساءً بقاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، حيث يؤدين الأغاني بمهارة فائقة للحفاظ على أصالة اللحن بجودة العزف على الطبلة والناي.

وتقول سها مؤسسة الفرقة في بيان صحفي، إنها تعشق الفنون التراثية كالرقص والعزف، وأوضحت أنها انضمت إلى فرقة رضا للفنون الشعبية وقدمت العديد من العروض الاستعراضية، وهو ما أثقل خبراتها فى ذلك المجال، حتى أصبحت مدربة للرقصات التراثية، إلا أن حلمها ظل يراودها في أن تكون للمرأة لمسة إيقاعية على عزف الطبلة وأن تكون فرقتها مصرية الهوى تستمد شخصيتها من الأغانى المصرية الشعبية ومن الآلات المصرية وعلى رأسها الطبلة والناي.

وأسست فرقتها المكونة من 10 أعضاء وهم: سها محمد، منة الله منصور، ريهام فتحى، دعاء الزيدى، ريتا ناجى، صفاء عبدالله، حبيبة عمرو، خديجة فاروق، رأفت فرحات، سيد الحسيني، وقدمت الفرقة العديد من الحفلات التي تقدم فيها تراثنا الغنائى. ​ 

من جانب آخر، يستعد محبي الموسيقى الكلاسيكية والباليه لحضور حفل "ديفيد إدجار" عازف البيانو الشهير من جورجيا اليوم الجمعة، بقاعة "الحكمة" فى السابعة مساءً على مسرح قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي.

ويحيى فريق "ذا سيناترس" حفلًا غنائيًّا​ غد السبت، فى السابعة والنصف مساءً بقاعة (الحكمة) بساقية عبدالمنعم الصاوي، ومن المقرر أن تقدم الفرقة أغاني فرانك سيناترا احتفالاً وإحياءً لذكراه، وتقوم أيضًا بأداء أغاني فنانين آخرين مشابهين ومؤلفات جاز من ذات الحقبة الفنية لاقت الفرقة إقبالًا كبيرًا من الجمهور فور تأسيسها، واستطاعت تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة وأثبتت وجودها فى وقت قصير.

كلاسيكية محمد أغاني الحكمة للفنون الشعبية تلف مسرح العالم الموسيقي الكلاسيكية ساقية الصاوي فار يوم الجمعة

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