البابا تواضروس ينعي القمص تادرس لبيب بالإسكندرية

توفى الأب القمص تادرس لبيب كاهن كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس والأنبا موسى القوي بالعصافرة، التابعة لقطاع كنائس المنتزه بالإسكندرية، اليوم الخميس، عن عمر بلغ ٧٥ سنة وبعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من ٤١ سنة.

ولد الأب الراحل في ٢٠ فبراير ١٩٤٧، وسيم كاهنًا في ١ أغسطس ١٩٨٠ بيد الأنبا بنيامين مطران المنوفية الحالي (النائب البابوي للإسكندرية وقتها)، ورُسِم برتبة القمصية في ٢٧ من سبتمبر ٢٠١٢ بيد الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها (القائ مقام البطريركي آنئذ).

وأقيمت صلوات تجنيزه في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مساء الخميس، بحضور الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، وعدد كبير من الآباء كهنة الإسكندرية.

ومن جانبه، تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برسالة عزاء إلى الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية، ولمجمع كهنة الإسكندرية، في رحيل الأب المبارك القمص تادرس لبيب.