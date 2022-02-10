الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس ينعي القمص تادرس لبيب بالإسكندرية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

توفى الأب القمص تادرس لبيب كاهن كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس والأنبا موسى القوي بالعصافرة، التابعة لقطاع كنائس المنتزه بالإسكندرية، اليوم الخميس، عن عمر بلغ ٧٥ سنة وبعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من ٤١ سنة.

ولد الأب الراحل في ٢٠ فبراير ١٩٤٧، وسيم كاهنًا في ١ أغسطس ١٩٨٠ بيد الأنبا بنيامين مطران المنوفية الحالي (النائب البابوي للإسكندرية وقتها)، ورُسِم برتبة القمصية في ٢٧ من سبتمبر ٢٠١٢ بيد  الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها (القائ مقام البطريركي آنئذ).

وأقيمت صلوات تجنيزه في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مساء الخميس، بحضور الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، وعدد كبير من الآباء كهنة الإسكندرية.

ومن جانبه، تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برسالة عزاء إلى الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية، ولمجمع كهنة الإسكندرية، في رحيل  الأب المبارك القمص تادرس لبيب.

القمص تادرس لبيب كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس قطاع كنائس المنتزه بالإسكندرية لأنبا بنيامين م الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها قداسة البابا تواضروس الثاني

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