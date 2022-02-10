رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لعام ٢٠٢٢ وتعليم الإسكندرية تكشف التفاصيل

نستعرض لكم فى هذا التقرير رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لعام ٢٠٢٢، حيث يبحث العديد من طلاب الصف الثالث الإعدادي عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام ٢٠٢٢ بمحافظة الإسكندرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢٢ بالإسكندرية

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح والتفوق في نتيجة الشهادة الإعدادية لأبنائنا الطلاب هذا العام مرتفعة.

وأعلنت محافظة الإسكندرية تفاصيل النتيجة حيث اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإقليم، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح بلغت 76.8 %.

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106487 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 105132 طالب وطالبة ، أما إجمالي الناجحين بلغ عددهم 80770 طالب وطالبة، بحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

يقول الدكتور محمد سعد إنه تم رفع النتيجة على الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية (من هنا).

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وأوضح سعد أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 12 من فبراير الجاري وتستمر لمدة خمسة عشر يومًا، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

امتحانات الشهادة الإعدادية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام 2021/2022، قد عقدت في لجان مدرسية مراقبة ومؤمنة بالاجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الذي يجتاح مصر والعالم.

يأتي ذلك، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية من كورونا، وتنفيذا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التابعة لمجلس الوزراء.

ويحسب مجموع درجات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول 140 درجة، يضاف إليها درجات الفصل الدراسي الثاني.

وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس الجمهورية يوم السبت الذي يوافق 19 فبراير 2022 وسط اجراءات احترازية مشددة.