الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

الإعدادية
الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط، يرتفع البحث عنها بعد الإعلان عن بعض النتائج ببعض محافظات الجمهورية، مثل محافظة الجيزة والإسكندرية، وتنشر الدستور خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول.

 

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022

 تصدر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022، الكلمات البحثية عبر قائمة محرك البحث الشهير جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2022 الترم الأول وصفوف النقل في المرحلة الابتدائية في عدد من المحافظات بالجمهورية، ومن خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي https://www.cairogovresults.com/ يمكن معرفة النتائج.

 نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم فقط

يتيح للطلاب والطالبات وأولياء الأمور الدخول علي بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022، لذا نستعرض لكم كيفية التسجيل إلي الموقع لاستخراج نتائج الطلاب عبر إتباع الخطوات كالآتي:

الخطوة الأولى: الدخول عبر موقع نتائج طلاب المراحل الأساسية التابع لوزارة التربية والتعليم.
الخطوة الثانية: إختيار أيقونة " الاستعلام عن نتائج الطلاب ".
الخطوة الثالثة: تسجيل بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.
الخطوة الرابعة: تحديد الصف المقيد به الطالب والفصل الدراسي.
الخطوة الخامسة: تسجيل رقم جلوس الخاص بالطالب.
الخطوة السادسة: الضغط على زر " الاستعلام ".
الخطوة السابعة: تظهر نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022

يبحث الكثير من الأشخاص عن نتائج التعليم الأساسي وكيفية التحويل من بوابة التعليم الأساسي وهي كالتالي:

أولا: الدخول إلي موقع بوابة التعليم الأساسي.
ثانياً: علي الطالب أو ولي الأمر الضغط علي زر طلبات التحويل.
ثالثاً: لا تستطيع تغيير أو تعديل في الرغبات بعد طباعة الاستمارة.
رابعاً: يقوم ولي الأمر باختيار مدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته و لا يعد موافقة بالتحويل إليها.
خامساً: للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية إحدى الرغبات وفقاً للكثافات.
سادساً: متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر عن طريق الدخول علي الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة.
سابعاً: عند قبول الطلب، يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق اللازمة.
ثامناً: يجب على ولي الامر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتائج وإلا يعتبر لاغيا.


جدير بالذكر أن طلاب مرحلة التعليم الأساسي أدوا اختبارات الفصل الدراسي الأول، بدءاً من 15 يناير وحتي يوم 3  فبراير 2022، وجاءت الاختبارات وسط إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من التعرض لآثار عدوى فيروس كورونا ( كوفيد-19 )، أو متحور أوميكرون.

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