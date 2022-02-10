الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تعلن أسعار تذاكر عمرة «رجب»

العمرة
العمرة

كشف الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عن أنه في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، تقرر أن تكون أسعار التذاكر مقاربة لأسعار تذاكر العمرة بالمواسم السابقة قبل توقف موسم العمرة وذلك تلبية لرغبات عملاء الشركة الوطنية في زيارة بيت الله الحرام.

وتبدأ أسعار تذاكر طيران مصر للطيران لموسم عمرة (شهر رجب) من ٥٢٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب والعودة بخط سير القاهرة / جدة / القاهرة، و٥٥٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب بخط سير القاهرة / جدة  والعودة من المدينة المنورة القاهرة، و٧٣٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب بخط سير القاهرة المدينة المنورة والعودة جدة / القاهرة.

وأضاف أبوالعينين أنه تقرر أيضا من منطلق المسئولية المجتمعية للتعامل مع جائحة كورونا إعفاء المسافرين للعمرة هذا العام من رسوم تعديل التذاكر في حال وجود PCR إيجابي قبل السفر، هذا بجانب الضوابط الخاصة التي أعلنت عنها مصر للطيران فيما يتعلق بتعليمات الحجز وإصدار تذاكر السفر للمعتمرين ورسوم التعديل والتي يمكن التعرف عليها من خلال التوجه إلى إدارة الحج والعمرة لمصر للطيران بأبراج أغاخان أو أقرب وكيل سياحي.

مصر للطيران رسوم تعديل الحجز حالات كورونا أسعار تذاكر عمرة مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة رجب وزارة الطيران المدني

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