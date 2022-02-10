الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في «البحث عن عُلا».. الرقص يفرغ الطاقة السلبية

هند صبري
هند صبري

تصدرت أحداث مسلسل “البحث عن علا” تريند محركات البحث بعد عرضه على منصة نتفيلكس ضجة في 3 فبراير الماضي، والذي تجسد بطولته النجمة هند صبري، وحصدت حلقاته نجاح كبير، وتفاعل رواد السوشيال ميديا.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “purpose fairy” كيف يمكن للرقص أن يفرغ الطاقة السلبية من وحي مسلسل البحث عن علا.

1. تقييم حالتك الجسدية والعقلية والعاطفية

يجب قبل تفريغ الطاقة السلبية لديك من خلال الرقص قيمي حالتك الجسدية والعقلية والعاطفية، ما هي المشاعر التي تشعرين بها، وكيف تبدو أنماط تفكيرك الآن.

2. ضعي أغنية تحبيها

اختاري أغنية تنشطك وتجعلك تشعرين بالراحة.

3. اشعري برد فعل جسدك على الأغنية

ضعي في اعتبارك أي تغييرات تحدث عندما تسمع الأغنية حتي تستطيع الاستمتاع وإخراج الطاقة السلبية.

4. التحرك بشكل حدسي

ارقصي كأنك وحدك، لا تفكري فقط تحركي، ولا تدعي عقلك يعيق الطريق، امنحي نفسك الإذن بالتحرك بحرية، مهما كان شكل ذلك.

5. ارقصي لمدة خمس دقائق على الأقل

ليس من الضروري أن تكون الممارسة طويلة في يومك، خمس دقائق هي كل ما تحتاجيه.

6. إرسال الامتنان لجسمك

كوني متواصلة مع جسدك وشاكرة له، واغمري نفسك بالامتنان.

7. عيدي تقييم حالتك الجسدية والعقلية والعاطفية

انغمسي في حالة من اليقظة ولاحظي أي تغييرات في حالتك الجسدية أو العقلية أو العاطفية، ومن المحتمل أنكِ تشعرين بتحسن كبير.

1 قم بتقييم حالتك الجسدية والعقلية والعاطفية رواد السوشيال ميديا حلقاته نجاح كبير البحث بعد عرضة مسلسل “البحث عن علا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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