الجريدة الرسمية تنشر أسعار بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية

أعلنت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 34، الصادر اليوم الخميس لسنة 2022، قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر رقم 14 لسنة 2022 الصادر في 26 يناير الماضي، بشأن الموافقة على سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية، وقرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الصادر بجلسة 2020/7/21 بشأن سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية.

وبناء على مذكرة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حددت المادة 1 تحديد أسعار بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية كالتالي:

أولا: بالنسبة لمحطات شحن الأوتوبيسات الكهربائية: 100 قرش للكيلو وات ساعة في حالة تغذية محطة الشحن على الجهد المتوسط، 121.3 قرش للكيلو وات ساعة في حالة تغذية محطة الشحن على الجهد المنخفض.



ثانيا: بالنسبة للشحن المنزلي لسيارات الركوب ذات السعر المحدد للاستهلاك المنزلي بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020.



ثالثا: بالنسبة لمحطات الشحن التجاري لسيارات الركوب، في حالة تغذية محطة الشحن التجارية من شركات التوزيع على الجهد المتوسـط ذات السعر المحدد لباقي المشتركين على الجهد المتوسط بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020.

وبالنسبة لتغذية محطة الشحن التجارية من شركات التوزيع على الجهد المنخفض:

1- تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 23 ك وات للشاحن فـي الأماكن التي يعنى فيها شركة الشحن من دفع مقابل استخدام المكان بأي شكل من الأشكال، ويبلغ سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع 121.3 قرش لكل كيلو وات ساعة ، ويبلغ مقابل تقديم الخدمة التوزيع 47 قرشا لكل كيلو وات ساعة، سعر تعريف الشحن 169 قرشا لكل كيلو وات ساعة.



2- تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 22 ك .وات للشاحن فـي الأمـاكن التي تلتزم فيها شركة الشحن بدفع ، يبلغ سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع 121.3 قرش لكل كيلو وات ساعة ، يبلغ مقابل تقديم الخدمة التوزيع 67 قرشا لكل كيلو وات ساعة ، سعر تعريف الشحن 189 قرشا لكل كيلو وات ساعة.



3- تعريفة الشحن بالتيار المستمر بقدرة حتى 50 ك وات ، يبلغ سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع 121.3 قرش لكل كيلو وات ساعة، يبلغ مقابل تقديم الخدمة التوزيع 253.7 قرش لكل كيلو وات ساعة ، سعر تعريف الشحن 375 قرشا لكل كيلو وات ساعة.



فيما نصت المادة 2 أن تسري الأسعار محل المادة (1) من القرار لمدة عام مـن تاريخ العمل به، بينما حددت المادة 3، أن ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكبرياء وحماية المستهلك، ويعمل به مـن اليوم التالي التاريخ نشره.