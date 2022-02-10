العراق: القبض على إرهابيين وضبط أسلحة عسكرية بميسان

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الخميس، إلقاء القبض على عدد من المتهمين في قضايا متنوعة، أبرزها الإرهاب، وضبط كمية من الأسلحة والاعتدة العسكرية المستخدمة في عمليات إرهاب المواطنين، وتعكير السلم الأهلي في مناطق محافظة ميسان.

وقالت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إنه "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومع تشكيل قيادة عمليات ميسان، تواصل قواتنا الأمنية ضمن محافظة ميسان تنفيذ خطط فرض القانون في مختلف مناطق المحافظة، حيث تمكنا من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في قضايا متنوعة، أبرزها الإرهاب".

أضافت: أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والاعتدة العسكرية المستخدمة في عمليات إرهاب المواطنين، وتعكير السلم الأهلي، مشيرة الي أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والذي وصل عددهم إلى 70 متهماً، وسيتم إحالتهم إلى القضاء المختص وإنزال العقوبات المناسبة بحقهم".