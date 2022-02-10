لابيد: إيران تشكل خطرًا على العالم وليس إسرائيل فقط

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، والتي تجري جولة إلى منطقة الشرق الأوسط.

وعقد لابيد، ووزيرة الخارجية الألمانية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، تحدثا فيه عن مستجدات الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال لابيد: "تحدثنا عن المحادثات النووية الجارية في فيينا مع الإيرانيين، والتي تشارك ألمانيا فيها، وأبلغت بيربوك موقفنا بأن إيران، وبرنامجها النووي، تشكل خطرًا ليس فقط على إسرائيل، ولكن على العالم بأسره".

وأكد أن التحالف مع ألمانيا هو أحد أهم تحالفات إسرائيل، مشيرًا إلى أن هناك ارتباطًا اقتصاديًا وأمنيًا وسياسيًا بين تل أبيب وبرلين.

وتختم وزير الخارجية الألمانية، بعد غدٍ، السبت، جولتها إلى المنطقة، بزيارة مصر، فيما شملت الجولة التوجه إلى إسرائيل وفلسطين والأردن.