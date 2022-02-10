النيابة تستدعى أسرة فتاة سقطت من «العاشر» فى السيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الخميس، بالتصريح بدفن جثة فتاة سقطت من الطابق العاشر بعقار في منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، عقب تشريح الجثة، وإعداد تقرير حول ملابساتها، وتسليمها لأسرتها.

كما قررت النيابة استدعاء أهلية الفتاة لسماع أقوالهم في الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً من شرطة النجدة بوجود جثة لفتاة بشارع التونسي بمنطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مصحوبة بسيارة إسعاف، وعثر على جثة «ف. ع»، 14 سنة، مصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة للمشرحة.

ودلت التحريات على أن الفتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق العاشر، وجارٍ عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.