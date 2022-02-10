الخميس 10 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستدعى أسرة فتاة سقطت من «العاشر» فى السيدة زينب

أسرة فتاة سقطت من
أسرة فتاة سقطت من «العاشر»

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الخميس، بالتصريح بدفن جثة فتاة سقطت من الطابق العاشر بعقار في منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، عقب تشريح الجثة، وإعداد تقرير حول ملابساتها، وتسليمها لأسرتها.

كما قررت النيابة استدعاء أهلية الفتاة لسماع أقوالهم في الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً من شرطة النجدة بوجود جثة لفتاة بشارع التونسي بمنطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مصحوبة بسيارة إسعاف، وعثر على جثة «ف. ع»، 14 سنة، مصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة للمشرحة.

ودلت التحريات على أن الفتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق العاشر، وجارٍ عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق. 

نيابة السيدة زينب الجزئية جثة التصريح بدفن تشريح الجثة منطقة السيدة زينب

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

«شبورة وبرودة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

خالد عكاشة

مكافأة مالية سخية.. هل تطيح برأس تنظيم «ولاية خراسان»؟

محمد العسيري

الهجرة إلى الداخل

د هند جاد

العطار وحبة غلة البنات

ماجد حبته

اعتذار هولندى قد يكون مقبولًا

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد: إيران تشكل خطرًا على العالم وليس إسرائيل فقط

بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»

موفد أمريكى يحض لبنان وإسرائيل على تسوية النزاع الحدودى البحرى بينهما