الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بقتل شاب يحمل جنسية دولة عربية فى العاشر من رمضان

جثة
جثة

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، القبض على المتهم بقتل شاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية فى مدينة العاشر من رمضان، وتبين أن السرقة وراء ارتكاب الجريمة، حيث تسلل المتهم إلى مكان الشقة، وحينما حاول الشاب الضحية مقاومته سدد له عدة طعنات نافذة أسفرت عن مقتله، واستولى المتهم على هاتف الشاب المحمول وساعة خاصة به وفر هاربًا من مكان الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغ بالعثور على جثة شاب يعمل فنى تركيب ألوميتال مقتولًا داخل مسكن عمله، ومصاب بعدة طعنات فى مناطق متفرقة من جسده.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم العثور على جثة الشاب ملقاة على الأرض بجوار السرير مطلخة بالدماء، وتبين إصابته بعدة طعنات في أنحاء متفرقه من جسده.

تم نقل جثة المجنى عليه إلى المشرحة لإجراء تشريح للجثمان، كما قررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الواقعة ورفع البصمات، والتحفظ على أي أدلة، وأمرت باستدعاء زملاء الشاب الراحل في العمل للاستماع لأقوالهم في إطار التحقيقات في الواقعة، وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة وملابساتها، وتم تحديد هوية المتهم والقبض عليه.

قتل شاب السرقة طعنات مدينة العاشر جثة شاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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